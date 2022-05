O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, ministrou nesta terça-feira (10) palestra na Semana da Enfermagem e do Meio Ambiente, evento promovido pela ETEC “Prof. José Dagnoni”. Com o tema “Governança Pública em Meio Ambiente”, o prefeito falou sobre algumas das políticas públicas adotadas no Município por meio de pesquisas e estudos científicos.

Na apresentação aos alunos, Rafael falou sobre sua experiência acadêmica como biólogo, professor, mestre, doutor e pós-doutor, abordando a importância da articulação de todas as áreas da Administração Pública relacionando-as aos conceitos ambientais.

Na análise do prefeito, tal articulação impacta na qualidade de vida e na Saúde das pessoas, citando como exemplo a recuperação de espaços degradados e transformação destes em Áreas de Bem-Estar e Lazer em diversas regiões do Município. Com a recuperação de áreas, evitam-se pontos para descarte de materiais, que muitas vezes podem gerar o aparecimento de animais como escorpiões, ratos e baratas e a influência do fenômeno de “ilhas de calor”, que ocorrem em locais impermeabilizados, em centros urbanos, impactando nas doenças respiratórias, em doenças relacionadas a vetores como o mosquito Aedes aegypti.

“Os fenômenos climáticos impactam na vida das pessoas e é importante reconhecer isso. Procuro trazer sempre essa reflexão do quanto tudo está interligado, pois nem sempre as pessoas relacionam a falta de espaços arborizados e preservados com questões de saúde, como as arboviroses, por exemplo. Tudo isso pode ser minimizado. E uma forma é implantando as nossas áreas de bem-estar e lazer, além dos parques, paralelamente às ações em áreas prioritárias como saúde, educação, segurança, desenvolvimento econômico, entre outros citados anteriormente. Isso é qualidade de vida ao cidadão”, comentou Rafael.

“A integralidade destas ações constrói uma cidade cada vez mais saudável, em que as pessoas vivem melhor, diminuindo os tratamentos medicamentosos. Tudo deve avançar em conjunto, sempre em busca de um aperfeiçoamento”, acrescentou o prefeito.