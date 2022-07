O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, visitou nesta quinta-feira (7) as obras da nova represa do Município. Acompanhado do diretor-superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Laerson Andia Jr, e do secretário de Meio Ambiente, Cléber Canteiro, o prefeito vistoriou a execução do projeto que garantirá maior estabilidade hídrica no município, com um aumento de quase 100% do volume de água que suporta a represa de Cillo (Parque das Águas), em investimento de R$ 12 milhões em recursos próprios.

Com a obra, a reservação total de água bruta nos mananciais – represas Areia Branca, São Luiz e de Cillo – será ampliada para mais de 12 bilhões de litros, o que garante abastecimento por mais 50 anos na cidade. A obra compreende o alteamento da barragem e nova estrutura hidráulica da Represa de Cillo, seguida da elevação do nível de água, com a devida ampliação do volume.

“A nova represa é uma obra de extrema importância, fundamental para o futuro da nossa cidade. Este projeto teve início quando eu era diretor do DAE e o Denis Andia era o prefeito da nossa cidade. Isso demonstra a importância da continuidade de um projeto sério e responsável que vem transformando Santa Bárbara d’Oeste. Serão mais 3 bilhões de litros de água, ampliando a reserva de abastecimento para mais de 12 bilhões de litros. Água boa e de qualidade! Isso permite o desenvolvimento, o progresso e a manutenção da qualidade de vida para a nossa gente”, comentou o prefeito Rafael Pivoezan.