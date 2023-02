O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan

acompanhou nesta quinta-feira (16) o início das obras do novo sistema de galerias e drenagem do bairro São Fernando. Os serviços serão realizados pela Rua Ametista, entrando na área pública entre as ruas Brilhante, Papel e Diamante, com a construção de um piscinão | tanque de retenção que captará as águas pluviais de diversas ruas do bairro e também da Rua da Agricultura e Avenida Santa Bárbara.

Na primeira etapa de serviços serão realizadas as escavações e implantação de bocas de leão tipo grelha. Os serviços seguem nas próximas semanas e, em alguns períodos da obra, o trânsito de veículos pode sofrer alterações na região.

“Trata-se da maior obra de sistema de galerias e drenagem do nosso governo, captando a água de diversos pontos do bairro e minimizando as ocorrências que foram registrados no ponto mais baixo do São Fernando. Trabalho de fundamental importância, que impacta diretamente na vida das pessoas, daqueles que sonham com esta melhoria”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

