O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, empossou nesta quinta-feira (15) os novos conselheiros do Comdema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente) de Santa Bárbara d’Oeste, biênio 2022-2024, em cerimônia no Museu da Água. Instituído pela Lei Municipal nº 3.477 de 28 de junho de 2013 e regulamentado pelo Decreto Municipal 6.275 de 9 de setembro de 2013, o Conselho tem o objetivo de promover a discussão, análise e proposição das diretrizes das políticas públicas ambientais da cidade e é formado por representantes dos segmentos empresarial, técnico-profissional e judicial e demais representantes da sociedade civil e Poder Público.

Foram eleitos Fábio Vicentin Diniz (presidente) e Rosani Franco de Faria Novaes (vice-presidente). Na próxima reunião ordinária será votado o cargo de secretário (a) executivo (a).

As reuniões ocorrem no Museu da Água toda terceira quinta-feira do mês, das 8 às 11 horas, e são abertas para a participação popular. Mais informações do Comdema podem ser obtidas pelo site https://meioambientesbo.wixsite.com/comdemasantabarbara

“Hoje as pessoas estão muito abertas para entender que a pandemia nos trouxe a capacidade de refletir. E que a falta de respeito com o meio ambiente pode trazer um dano muito grande à saúde das pessoas. Temos que aproveitar essa oportunidade e tratar deste assunto de forma adequada. Neste Conselho nós temos a chance de aprender com o outro para ajudar a construir uma Santa Bárbara cada vez mais equilibrada, mais ecologicamente saudável, que se interliguem com as questões ambientais, de abastecimento e sanitárias”, discursou o prefeito.

Árvore símbolo

Promovido pelo Comdema e Prefeitura, segue a votação da árvore símbolo de Santa Bárbara d’Oeste até a próxima terça-feira (20). A espécie vencedora será divulgada na próxima quarta-feira (21) – data que se comemora o Dia da Árvore. É possível participar da ação votando no site do Comdema – link disponível no https://linktr.ee/prefeiturasbo

Todas são espécies nativas e relevantes na arborização de Santa Bárbara d’Oeste. As espécies concorrentes são Oiti (Moquilea tomentosa), Ipê-amarelo (Handroanthus chrysotrhicus), Ipê-roxo-de-bola (Handroanthus impetiginosus), Quaresmeira (Tibouchina granulosa), Jacarandá (Jacaranda micrantha), Aldrago (Pterocarpus violaceus), Cabreúva (Myroxylon peruiferum), Pau-ferro (Caesalpinia leiostachya) e Sibipiruna (Caesalpinia ferrea).

Confira a lista dos novos membros:

Representantes do Poder Público

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Titular: Fábio Vicentin Diniz

Suplente: Antonio Carlos Perencin

Secretaria Municipal de Planejamento

Titular: Mariana Aparecida Covolam Marangon

Suplente: Fernando Cavichioli

Secretaria Municipal de Educação

Titular: Gilmânia Claudete de França Paiva

Suplente: Sandra Uetuki Nicoleti



Secretaria Municipal de Saúde

Titular: Wilson José Guarda

Suplente: Luiz Eduardo Chimello de Oliveira



Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Titular: André Alves da Cruz

Suplente: Naaliel Rodrigues da Silva



Departamento de Água e Esgoto – DAE

Titular: Larissa Moreno Prieto de Bonfim

Suplente: Mônica Tortelli



Defesa Civil

Titular: Paulo Rogério de Barros

Suplente: Sérgio Augusto de Oliveira



Representantes da Sociedade Civil

Instituições Universitárias

Titular: Adriano Correia Maia (Faculdade Anhanguera)

Suplente: Wagner Teodoro Bento (Faculdade Anhanguera)



Organizações Não Governamentais

Titular: Rosani Franco de Faria Novaes (APASB)

Suplente: Viviane de Oliveira Guimarães (APASB)



Ordem dos Advogados do Brasil

Titular: Vicente Panontin Júnior

Suplente: Raquel Chaves Sobreira



Associações de Amigos e Moradores de Bairros

Titular: Osmair João Strapasson (AMEV – Associação Assistencial Para Melhoria de Vida – bairros Parque Eldorado, Vista Alegre e Adjacências)

Suplente: Sandra Pardini (AMOVALE – Associação de Moradores do Vale das Cigarras e Caiubi)



Clubes de Serviço

Titular: Laerte Tadeu Zucolo (Rotary Club Central)

Suplente: Ricardo Cervone (Rotary Club Progresso)



Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste

Titular: Antonio Roberto Bonamin

Suplente: Talitha da Silva Sanches Delmondes



Instituições de caráter cultural, educacional, beneficente e filantrópico com ações voltadas a proteção e conservação ambiental

Titular: Paulo Luiz Pereira (Grupo de Escoteiros Uirapuru 48º)

Suplente: André Fagnoli (Grupo de Escoteiros Uirapuru 48º)