O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, apresentou oficialmente nesta sexta-feira (29) a nova frota da Prefeitura. O evento realizado em frente ao Parque Araçariguama reuniu vereadores, secretários e servidores municipais.

Em investimento de mais de R$ 6,1 milhões entre recursos próprios e convênios com os governos Estadual e Federal, o Município passa a contar com 30 novos veículos e máquinas, entre tratores, caminhões, ambulâncias, vans escolares, viaturas da Guarda Municipal, entre outros, que já são utilizados na prestação de serviços à população.

“Este é o maior investimento em máquinas e veículos já realizado na história do Município. Trata-se de uma estrutura fundamental para a prestação de serviços ao cidadão e para o cuidado da nossa cidade. Graças ao apoio de todos, do Governo do Estado, do Governo Federal, do trabalho da Câmara Municipal e dos servidores públicos, vamos construindo uma cidade cada vez melhor. Com constantes investimentos e com muito trabalho, Santa Bárbara d’Oeste vive hoje o seu melhor momento”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.