O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, entregou oficialmente na sexta-feira (25) a Nova Área de Bem-Estar e Lazer “Antônio Leme”, no Mollon. Uma completa revitalização foi realizada na área de mais de 18 mil metros quadrados, entre as ruas da Prata, do Mercúrio, do Cobre e da Platina.

O projeto executado contou com a implantação de pista de caminhada, academia ao ar livre, estação de calistenia, quadra de vôlei de areia, playground, plantio de árvores, paisagismo, iluminação de LED, além de melhorias na quadra de futsal e basquete já existentes e a reforma do campo de futebol – que conta agora com lance de arquibancada.

Além da entrega da Nova Área de Bem-Estar e Lazer “Antonio Leme”, o Município fez a denominação oficial da quadra “Paulo Roberto de Oliveira – Paulo Lanches”.

“O Mollon ganhou nesta sexta-feira uma das maiores e principais Áreas de Bem-Estar e Lazer de Santa Bárbara d’Oeste. Que transformação! Saem a escuridão e estruturas antigas para a implantação de academia ao ar livre, estação de calistenia, playground para a criançada, quadra de Vôlei de Areia e pista de caminhada de mais de 600 metros lineares. Além disso, reformamos completamente o campo existente na área. Respeitando a história do seo ‘Antônio Leme’, o campo passa a ter medidas oficiais, novos vestiários e bancos de reservas. Espaço pronto e adequado para os jogos das nossas competições adultas e da garotada. E também denominamos oficialmente a quadra de esportes ‘Paulo Roberto de Oliveira’, em homenagem a uma das famílias que ajudou a construir a história do Mollon. Tenho enorme gratidão por poder entregar este espaço às famílias! Guardo com carinho cada palavra que ouvi durante a noite desta sexta-feira. A Área do Mollon está aí, para todas as famílias”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

A entrega oficial reuniu também o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, o presidente da Câmara Municipal, vereador Joel Cardoso – Joel do Gás, os vereadores Carlos Fontes, Carlão Motorista, Careca do Esporte, Joi Fornasari, Paulo Monaro, Júlio César Kfu, Nilson Araújo e Tikinho TK, os secretários Hamilton Cavichiolli (Obras), André Cruz (Desenvolvimento Econômico), Vinícius Furlan (Esportes), Patrícia Marques (Governo), José Carlos Naidelice (Planejamento), Lucimeire Rocha (Saúde) e Romulo Gobbi (Segurança, Trânsito e Defesa Civil), o comandante da Guarda Municipal, Samuel Silas, além de familiares dos homenageados na área.