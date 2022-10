O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, lançou nesta sexta-feira (21) o programa “Ninho – Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora”. O evento, no Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni”, contou com a participação de representantes do Município, membros do Poder Judiciário, conselhos municipais, lideranças religiosas, comunitárias e de escolas e entidades, além de família que integram o serviço em Jundiaí.

O “Ninho” possibilita cuidado temporário, em casas de famílias acolhedoras, para uma criança, adolescente ou grupo de irmãos de 0 a 18 anos que no momento não podem permanecer na sua família de origem, por determinação judicial.

“Hoje damos mais um passo importante na articulação do Poder Público e de tantas outras esferas para ajudar a cuidar de quem mais precisa. O Ninho é olhar para nossas crianças e adolescentes e traz um ambiente com carinho para que eles reconstruam as suas histórias”, enfatizou o prefeito Rafael Piovezan. “Como diz o próprio lema ‘essa tempestade vai passar’, esse momento difícil na vida delas vai ficar pra trás e através desse amor, desse acolhimento e dessa família, as crianças e os adolescentes vão conseguir superar esse momento e depois dar sequência em suas vidas seja com a família original ou através da adoção, seguindo e construindo uma vida cheia de amor, de carinho e de felicidade”, complementou o prefeito.

Durante o evento, houve a explanação sobre o “Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora – Travessia”, do Município de Jundiaí, que é de execução direta da Prefeitura desde 2009, além do depoimento de uma integrante da família acolhedora da mesma cidade.

Essas famílias são selecionadas e preparadas para oferecer atenção adequada para cada criança e adolescente que permanecer sob seus cuidados, proporcionando uma experiência de segurança e afeto em um momento difícil de suas vidas, até que possam retornar para sua família de origem ou, quando isso não for possível, ser encaminhada para adoção.

Estiveram presentes no lançamento o vice-prefeito, Felipe Sanches, juiz de Direito da 2° Vara Criminal e da Vara da Infância e Juventude da comarca de Santa Bárbara d’Oeste, Dr. Lucas Borges Dias, promotor de Justiça da Vara da Infância e Juventude de Santa Bárbara d’Oeste, Dr. Luiz Fernando Garcia, secretários municipais, vereadores Carão Motorista, Elton Cezaretti – Tikinho TK, Esther Moraes, Júlio César – Kifú, Kátia Ferrari, Nilson Araújo, Osvaldo Bachin Jr, Celso Ávila, Jesus Vendedor, Felipe Corá e Paulo Monaro, diretor regional de Ensino, Haroldo Ramos Teixeira, superintendente da Fundação Romi, Octávio Luiz Wakabara, coordenadora do Serviço Travessia do Município de Jundiaí, Lucimara Marin, diretor de Departamento de Proteção Social Especial, Luiz Guilherme Camargo, e integrante de família acolhedora de Jundiaí, Tatiane Catharin, além de representantes de conselhos, entidades, instituições religiosas, escolas e sociedade civil.

Ninho

O Serviço em Santa Bárbara nasceu a partir da necessidade de se viabilizar a modalidade de acolhimento em família acolhedora de crianças e adolescentes em situação de risco, fazendo parte de uma gama de serviços vinculados à proteção. Trata-se de um Serviço de Acolhimento Provisório que compõe a Proteção Social Especial de Alta Complexidade, na modalidade Acolhimento Familiar, representando um avanço histórico na oferta de acolhimento.

Em Santa Bárbara o serviço ganhou o nome “Ninho” que, como seu próprio nome diz, significa lugar de proteção, aconchego e retorno às origens. Foi criado um logo nas cores marrom e verde com desenho de Ninho e corações. De acordo com a Psicologia das Cores, o marrom está associado à solidariedade, conforto e confiabilidade, além de se remeter a segurança e uma casa acolhedora. Já o verde é a cor do equilíbrio e harmonia – responsável por equalizar as emoções.

Para ser uma Família Acolhedora no Município é preciso atender os requisitos mínimos: ser maior de 18 (dezoito) anos; ter no mínimo 16 (dezesseis) anos de diferença com o acolhido; ser morador de Santa Bárbara; ter a aceitação de todo o grupo familiar com a proposta de acolhimento; não apresentar problemas psiquiátricos, de dependência de substâncias psicoativas e não estar respondendo processo judicial; ter disponibilidade para participar do processo de habilitação e das atividades do serviço e não estar inscrito no Cadastro Nacional de Adoção.

Após a inscrição no site oficial da Prefeitura www.santabarbara.sp.gov.br no banner “Acontece”, localizado abaixo do campo “Notícias”, as famílias interessadas serão avaliadas e devidamente capacitadas para acolher a criança ou adolescente. Caso sejam selecionadas, receberão acompanhamento da equipe técnica do “Ninho – Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora”.