O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, prestigiou na sexta-feira (22) a inauguração do Ball Place, novo empreendimento instalado no Município. O Ball Place reúne espaços esportivos de basquete e sport bar em uma arquitetura moderna com referências à ícones da modalidade, estando localizado no Jardim Firenze.

“Santa Bárbara d’Oeste é o local certo para quem quer empreender. Nossa cidade vive o melhor momento de sua história recente e apresenta diversas novidades. O Ball Place é uma delas. Um empreendimento único na região! Apaixonados pelo basquete, o Aislan e a Vanessa acreditaram em nossa cidade e trouxeram dos Estados Unidos pra cá um conceito muito bacana”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.