O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, inaugurou nesta terça-feira (29) o CESB (Centro Ecológico de Santa Bárbara) “Eliza Marconi Romano”. Ao completar 30 anos de história, os antigos “Parque Ecológico” e “Viveiro Municipal” foram transformados no mais novo espaço para projetos de Educação, Meio Ambiente, Saúde e Segurança.

O CESB reúne estruturas como Minifazenda, Borboletário, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, Centro de Equoterapia, Herbário, Meliponário, Minhocário, Mirante, entre outros. No local, alunos da rede municipal de ensino, das redes estadual e particular poderão participar de uma série de atividades.

“Este é um momento histórico. Entregar esse Centro Ecológico é uma grande oportunidade para as crianças se apropriarem das questões ambientais e construírem um futuro melhor e mais sustentável, sendo os grandes vetores de transformação da sociedade. Reunimos todas as secretarias para trabalhar de maneira integrada e planejar esse laboratório a céu aberto. Ao entrar aqui, lembrei de várias histórias e de diversos momentos que vivi como servidor público. E a imagem do jequitibá na entrada do prédio, aquela árvore que plantei no Parque dos Ipês há 15 anos, me faz reforçar a todos que o momento de plantar é agora, para que possamos colher um futuro mais promissor”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

“Temos aqui um projeto para vida das pessoas. O CESB é um ambiente que acalma, tranquiliza e conecta. É encantador e esperançoso poder proporcionar essa experiência para as crianças. O CESB é um sonho do prefeito Rafael Piovezan e proporciona a Santa Bárbara d’Oeste o futuro com sustentabilidade. Hoje a nossa cidade ganhou um presente para a vida”, disse a secretária de Educação, Tânia Mara da Silva. “Esta conquista depende de muitas mãos, vontades e cabeças. Atuar em meio ambiente e pensar em sustentabilidade é ter um olhar de futuro e somente bons gestores fazem a diferença. Tenho muito orgulho de ter trabalhado mais de 13 anoas em Santa Bárbara, vendo que essa cidade se fortalece no cenário regional como uma grande referência na gestão ambiental. Esse mérito é desta gestão e de outras que antecederam. Há 20 anos as pessoas não tinham orgulho da cidade e agora, depois de tantas transformações, eu vejo que é uma terra abençoada e que as pessoas podem ter orgulho”, acrescentou a Promotora de Justiça do Gaema PCJ-Piracicaba, Dra. Alexandra Facciolli Martins.

