O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, participou no sábado (19) da formatura dos novos guardas municipais. A turma “Luiz Carlos de Souza”, a 2ª de 2022, conta com 30 novos guardas formados na Academia da Guarda Civil Municipal, sendo 15 guardas do Município de Santa Bárbara d´Oeste, 3 guardas do Município de Borborema, 11 guardas do Município de Charqueada e um guarda do Município de Tapiratiba. Somente em 2022 são 38 novos guardas municipais a iniciarem suas atividades em Santa Bárbara.

A formatura contou com a participação de diversas autoridades da região e do Estado de São Paulo, incluindo o prefeito de Tapiratiba, Ramon Jesus Vieira, o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, o vice-prefeito de Charqueada, Jonas Delpino Junior, vereadores, secretários de segurança da região, comandantes de guardas municipais, a comandante da 2ª CIA da Polícia Militar em Santa Bárbara d’Oeste, Capitã Carolina Pádua Rosa Berbel, representantes do Grupo de Ações Táticas Especiais da PM (GATE), o delegado João Alexandre Vendramini, da Polícia Civil de Piracicaba, entre outros.

“Temos a felicidade de formar mais uma turma que ajudará a população e a Segurança Pública de Santa Bárbara d’Oeste, da região e das demais cidades. Não tenho dúvidas que o curso promovido na Academia da Guarda Municipal preparou os novos guardas para o desempenho de todas as atividades do cotidiano, desde as questões administrativas até aquelas de vida ou morte. Todos os dias, os familiares desejam que cada um dos guardas retorne aos seus lares. E do ponto de vista da Administração Municipal, o nosso compromisso é o de ampliar ainda mais a estrutura da corporação, com a aquisição de 15 novas viaturas – mais do que duplicando o número de viaturas que existiam -, além dos novos projetos para a Academia, da implantação de um novo stand de tiro e na contratação de mais guardas municipais, com mais uma nova turma que se formará nos próximos meses. A Guarda Municipal ajuda a proteger a minha e as nossas famílias”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

No curso, os formandos da turma “Luiz Carlos de Souza” receberam orientações e treinamentos para o patrulhamento nas ruas, com conteúdos como legislação penal, de direitos humanos, ambiental e de trânsito, direção defensiva, armamento e tiro e defesa pessoal, entre outros, com o objetivo de assegurar a segurança aos munícipes e a ordem pública.

“O nosso curso ofereceu 970 horas/aula, sendo que a exigência do Governo Federal é de 476 horas, com 25 temáticas diferentes, envolvendo 21 professores, 13 palestras de autoridades do segmento, abordagens de direitos humanos, armamento e tiro e capacitação para situações de conflito. Desejo sucesso nesta missão e digo que continuamos abertos a todas as prefeituras que buscam aperfeiçoamento para seus guardas. Agradeço ao prefeito Rafael Piovezan pelos investimentos históricos na Segurança Pública de Santa Bárbara e pelo olhar especial que tem pela Guarda Civil Municipal, proporcionando melhores condições de trabalho”, acrescentou o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Romulo Gobbi.

Mais de R$ 3 milhões em investimento em Segurança Pública

A Administração Municipal do prefeito Rafael Piovezan já investiu mais de R$ 3 milhões para a ampliação da estrutura da Guarda Civil Municipal e, consequentemente, para a Segurança Pública de Santa Bárbara d’Oeste.

Em outubro a Guarda Municipal passou a contar com 3 novas viaturas Zero KM. Sendo assim, entre as aquisições recentes e que estão com processo em andamento estão 8 novas viaturas Zero KM, 3 novas motocicletas Zero Km, 360 uniformes completos (calças, camisas, camisetas, bonés, jaquetas e tarjetas de identificação), 60 granadas, 3 fuzis (556), 23 pistolas (.40), 6 carabinas (CTT 4.0), munições de vários calibres, kit traje antitumulto e escudo.

Há ainda a ampliação do sistema de videomonitoramento, com 236 câmeras instaladas pelo Município, e a contratação de 38 novos guardas municipais.

Revitalização da Pça Rossi Armênio, no Jd Europa

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou a revitalização da Praça Rossi Armênio, no Jardim Europa. Vem aí a transformação de um dos pontos mais tradicionais da Zona Leste do Município, com uma nova área funcional que englobará espaços de lazer e convivência, atividades culturais, além de uma importante melhoria para a mobilidade urbana.

O projeto a ser executado dispõe da troca de todo o piso da praça, com implantação de piso intertravado, nova academia ao ar livre, novo playground, plantio de árvores e paisagismo e nova iluminação em LED. Haverá também o prolongamento da Avenida Alfredo Contatto, com implantação do sistema traffic calming na praça.

“Este é um projeto pensado com todo o carinho aos moradores do Jardim Europa e de todos os bairros da região. Ouvimos as pessoas, reunimos ideias, e entregaremos aos moradores da região a Nova Praça Rossi Armênio. Será uma completa reformulação e a implantação do sistema traffic calming, assim como fizemos e deu certo na Praça Central. Com certeza a Rossi Armênio será uma das praças mais bonitas de Santa Bárbara d’Oeste”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.