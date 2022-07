O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, visitou nesta quarta-feira a Destilaria Santa Capela, mais um empreendimento que se instala no Município. Localizada às margens da Rodovia Comendador Américo Emílio Romi (SP-306), no bairro São Luiz, a Santa Capela produzirá 60 mil litros de cachaça anualmente em alambique de cobre, com tecnologia e práticas modernas para garantir a mais alta qualidade e pureza do produto, em investimento de R$ 10 milhões para a operação.

Recepcionado pelo idealizador e diretor da Santa Capela, Paulo Romi, e pelo gerente geral da destilaria, Lucas Benatti, Rafael conheceu a história e estrutura da empresa e conversou com os colaboradores da destilaria.

“Santa Bárbara d’Oeste vem apresentando novas ideias e novos projetos que aumentam a diversidade dos empreendimentos aqui instalados. Um dos nossos objetivos à frente da Prefeitura é aperfeiçoar e melhorar a nossa cidade para que seja possível receber empreendimentos de vanguarda, como o Santa Capela, que gera emprego, renda e fomenta todas as áreas interligadas do seu segmento. Ao visitar o local é possível passar pela história da produção do aguardente na região e no País, notar a história do cultivo de cana-de-açúcar, da nossa cidade e verificar também toda a sofisticação e o requinte. Torcemos para que o Santa Capela seja um sucesso, levando o nome de Santa Bárbara d’Oeste para os mais variados pontos do Brasil e do Mundo”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

“A Destilaria Santa Capela vem com a proposta de apresentar ao mercado uma cachaça de altíssima qualidade com elevado nível de pureza. Nosso diferencial está no cuidado especial que temos, desde o plantio da própria cana, onde estamos extremamente atentos ao controle de pragas e colheita no momento ideal de maturação, até a finalização do processo, que conta com tecnologia de ponta e laboratório próprio para mantermos sempre a mesma qualidade”, comentou Paulo Romi.

“Estamos chegando ao mercado não como mais uma cachaça, mas sim para apresentar um produto sofisticado e diferente de tudo que se conhece até agora. O objetivo é que a Santa Capela seja mais que uma cachaça, seja uma experiência de sabor único. Agradecemos ao prefeito Rafael pela visita e temos muito orgulho de fazer parte da história do desenvolvimento de Santa Bárbara d’Oeste”, acrescentou o gerente geral Lucas Benatti.

A Destilaria Santa Capela será inaugurada oficialmente na próxima segunda-feira (25) e a partir desta data os produtos passarão a ser comercializados em bares, restaurantes, empórios e e-commerce.