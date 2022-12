O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, entregou na sexta-feira (23) a Nova Área de Bem-Estar e Lazer do Parque Zabani. O espaço localizado entre as ruas Limeira, Ângelo Giubbina, Tenente Coronel José Gabriel de Oliveira e Souza foi revitalizado e tornou-se o mais novo local para atividades de lazer, esportivas e de convivência. Além da implantação da nova área, a Prefeitura executou a revitalização e denominação oficial da quadra de esportes “Laércio Rodrigues”.

O projeto executado dispõe da instalação de playground e espaço recreativo para crianças entre a Rua Limeira e a Rua Ângelo Giubbina. Já no espaço entre as ruas Limeira, Tenente Coronel José Gabriel de Oliveira e Souza e Ângelo Giubbina foram implantados os equipamentos esportivos, entre eles academia ao ar livre, quadras de areia e estação de calistenia – anexos à quadra. Toda a área conta ainda com pista de caminhada, plantio de grama, paisagismo e iluminação.

“As novas áreas implantadas em diversos pontos da nossa cidade despertam o sentimento de pertencimento e de orgulho no cidadão. Com as revitalizações realizadas proporcionamos o bem-estar, o lazer e convivência. É o cuidado com a saúde e com a motivação de cada um, proporcionando a sensação de conforto e felicidade, somando-se a outros tantos aspectos importantes, como por exemplo a segurança. Isso tudo é qualidade de vida! Juntos vamos realizando os nossos sonhos, os sonhos de todos os barbarenses. Santa Bárbara d’Oeste se transforma todos os dias, para melhor. E que possamos ter novos sonhos e subir novos degraus em 2023”, comentou o prefeito Rafael Piovezan

Participaram também do evento o vice-prefeito Felipe Sanches, o presidente da Câmara Municipal, vereador Joel Cardoso – Joel do Gás, os vereadores Carlos Fontes, Careca do Esporte e Arnaldo Alves, os secretários Patrícia Marques (Governo), Roberta Semmler Laudissi (Administração), Cléber Canteiro (Meio Ambiente), Hamilton Cavichiolli (Obras e Serviços), Vinícius Furlan (Esportes), André Cruz (Desenvolvimento Econômico), Rodrigo Maiello (Controle Geral), o diretor superintendente do DAE, Laerson Andia Júnior, o ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia, além de convidados, familiares do homenageado Laércio Rodrigues e moradores da região.