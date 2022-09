O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, participou no último sábado (3) da cerimônia em comemoração ao Dia da Guarda Civil Municipal. O evento, realizado na sede da Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil) contou com homenagens, premiações, apresentações e sorteios, com o objetivo de valorizar os profissionais que se dedicam à segurança pública do Município.

O evento começou com a final de campeonatos esportivos, café da manhã, atrações para crianças, apresentação do Canil da Guarda Civil Municipal e apresentação musical. Durante a cerimônia os ganhadores das modalidades esportivas vôlei, futebol, truco e cabo de guerra receberam troféus e medalhas e os guardas aposentados receberam homenagens.

“Vocês são responsáveis por construir uma cidade melhor. Com a melhora da segurança pública, novas empresas vêm para a cidade, novos empregos são gerados, há melhora na arrecadação e este é um ciclo virtuoso. Nossa Administração já investiu mais de R$ 3 milhões em novas viaturas, equipamentos e na maior contratação de novos guardas da história. Tudo isso para melhorar o trabalho de vocês, tão importante para nossa cidade.”, disse o prefeito Rafael Piovezan.

“Nós somos extremamente gratos pela oportunidade que vocês nos dão de viver em uma cidade cada vez melhor. Parabéns a todos os guardas que atuam, que se dedicaram e que estão em formação. E nossa homenagem e lembrança ao Duarte [Edson Mendes Duarte, falecido recentemente], que tanto se dedicou à sua missão e à Guarda Municipal”, completou o prefeito.

O secretário de Segurança. Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi, ressaltou a importância do evento. “Nós temos a honra de valorizar e homenagear os nosso guardas neste dia tão especial. É pelas mãos deles que nossa cidade tem mais qualidade de vida”, disse o secretário.

Participaram também do evento o vice-prefeito Felipe Sanches, o comandante da Guarda Civil Samuel Silas e o padre Agnaldo Moreira da Silva, da paróquia São Paulo Apóstolo.

Dia do Guarda Civil

Considerada como uma das instituições de segurança mais antigas no País, a história das Guardas Civis está relacionada ao Brasil Império e ao surgimento das forças policiais. A data começou a ser celebrada em 1966, depois que o primeiro presidente do regime militar, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, instituiu o Dia do Guarda Civil, por meio da Lei 5.088, de 30 de agosto de 1966.