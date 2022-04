O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, participou nesta segunda-feira (18) de evento com o governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. Em Campinas, o prefeito barbarense assinou convênios e recebeu as chaves de máquinas e veículos, somando o montante de mais de R$ 5 milhões em recursos e investimentos.

No evento, Rafael esteve acompanhado da primeira-dama do Município, Fernanda Rizzo Piovezan, do vice-prefeito Felipe Sanches, de secretários municipais, e do prefeito de Santa Bárbara d’Oeste entre os anos de 2013-2016 e 2017-2020, Denis Andia.

As chaves recebidas foram de uma máquina pá carregadeira, uma máquina motoniveladora | patrol, um caminhão para coleta seletiva e uma ambulância – por meio do programa “Nova Frota – SP não para”.

Os convênios firmados são relacionados ao projeto “Respeito à Vida”, do Detran – assegurando ao Município R$ 3 milhões para recapeamento de vias, instalação de semáforos e dispositivos de segurança – e ao programa “Cidade Legal” – aditando o processo de regularização dos bairros Beira Rio, Rosemary e Eldorado.

“Esta é uma ação importante do Governo do Estado de São Paulo junto aos municípios. Agradeço ao governador Rodrigo Garcia e ressalto a proximidade de sua gestão à realidade dos municípios, sempre com foco e preocupação na vida do cidadão”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.