O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, enviou à Câmara Municipal nesta sexta-feira (9), dois Projetos de Lei que concedem abono natalino e recesso de final de ano aos servidores municipais, respectivamente.

O Abono Natalino, no valor único de R$ 300,00, será concedido aos servidores públicos ativos da Administração Direta e do DAE – Departamento de Água e Esgoto. Já o recesso de final de ano vai vigorar entre os dias 26 e 30 de dezembro de 2022, exceção feita à Guarda Municipal, Defesa Civil, Prontos Socorros Municipais, Velório Municipal, Cemitérios Municipais, Coleta de Lixo e DAE, serviços considerados essenciais.

Na justificativa, o prefeito Rafael Piovezan destaca os esforços do Executivo que possibilitaram a concessão do benefício e do recesso de final de ano, além do reconhecimento, desempenho e dedicação dos servidores ao longo do ano.



“A Cesta de Natal – maior valor já pago na história – soma-se aos R$ 750 que nós pagamos já do vale alimentação – valor esse que nós ampliamos em 50% do que existia logo no início desse trabalho. Eu tenho certeza que fará com que nas festas do final do ano todos os servidores públicos tenham uma ceia ainda melhor para curtir com as suas famílias. O nosso compromisso é de valorizar o serviço público e o servidor público. Trabalho que a gente vai cumprir no ano aperfeiçoando e melhorando tudo aquilo que nós temos pra entregar a todos os servidores públicos aqui de Santa Bárbara”, comentou.