O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, assinou nesta quarta-feira (27) o termo de cooperação entre o Município, o Itaú Social e a Comunidade Educativa CEDAC para a sequência do projeto em execução na Rede Municipal de Ensino que trata sobre a Educação Antirracista e as relações étnico-raciais positivas no Município. O projeto executado em Santa Bárbara é pioneiro na região.

Em agenda realizada no Gabinete do Prefeito foram abordadas questões relacionadas ao diagnóstico da Educação no Município, dados do Censo Escolar, ações que promovem a equidade racial, os apoios necessários para o trabalho com relações étnico-raciais nas escolas, entre outras ações.

“A questão racial deve ser tratada com seriedade, como de fato uma política pública, que transcenda as gestões. Vivemos um momento de amadurecimento social e devemos modificar questões que antes eram tratadas como normais. Os passos que devem ser dados são muitas vezes complexos. E o nosso objetivo é que a escola seja um ambiente acolhedor, em todos os sentidos, desde a sua estrutura até a sua concepção como um todo. O caminho é de constante aperfeiçoamento, para uma Santa Bárbara cada vez melhor”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

“Há anos a pauta antirracista existe no Município. E agora é trabalhada como política pública. O que estamos desempenhando no presente é algo fundamental para o hoje e que reflete no futuro de Santa Bárbara, como uma cidade mais justa e equânime”, afirmou a secretária de Educação, Tânia Mara da Silva.

“Estamos muito felizes em poder contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas de promoção da equidade racial em Santa Bárbara d’Oeste, visando principalmente a melhoria das condições de permanência e aprendizagem das crianças nas escolas do município”, disse a gerente de Implementação do Itaú Social, Tatiana Bello.

“Vemos como uma oportunidade histórica essa parceria com Santa Bárbara e o Itaú Social para enfrentar uma das principais ameaças ao direito à educação no Brasil: a desigualdade racial que marca a nossa sociedade e a nossa cultura escolar. As formações com os educadores revelam a potência de transformação, com a ampliação do diálogo em torno das questões raciais e práticas escolares em prol da equidade”, afirmou a diretora-presidente da Comunidade Educativa CEDAC, Tereza Perez.

Santa Bárbara tem Educação Antirracista

Em 2021, Santa Bárbara d´Oeste foi referenciada pelos trabalhos de equidade realizados nas escolas municipais. Desde então, os profissionais da rede recebem formação para atuação pedagógica visando o fortalecimento de tais políticas públicas.

O objetivo é desenvolver conhecimentos de referência, revisão do currículo, guia para uso do acervo étnico-racial para as escolas, sistematização de propostas para formação dos educadores e ações de articulação escola/comunidade/território.

A Secretaria de Educação, por meio da Equipe Técnica Pedagógica da Rede Municipal de Ensino, atua na construção de um documento que registre todas as ações e projetos desenvolvidos sobre a valorização das diferentes culturas, respeito pelas diferenças e relações étnico-raciais positivas.

Entre outras ações de destaque estão as diversas atividades permanentes realizadas nas escolas municipais, como Mostra Cultural, Sacola Afro-Indígena, entre outros, referenciadas nas Leis Federais 10.639/03 e 11.645/08, reforçando o eixo Cultura da Paz que trata do respeito à diversidade dos povos.

Por meio do programa Melhoria da Educação, do Itaú Social, o Município e a Comunidade Educativa CEDAC elencaram quatro escolas da Rede Municipal de Ensino para integrar o Grupo-Piloto do trabalho pautado também em justiça social e dignidade humana. As ações realizadas primeiramente no CIEP “Angélica Sega Tremocoldi”, no Jardim das Orquídeas, Emefei “Profª Mariana Fracassi Schimidt”, no 31 de Março, Emefei “Profª Antônia Dagmar de Almeida Rosolen”, na Vila Sartori, e Emei “Profª Áurea Martinelli”, no Mollon, serão multiplicadas nas demais unidades da Rede Municipal de Ensino.