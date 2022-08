O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, entregou oficialmente nesta sexta-feira (29) a Nova Área de Bem-Estar e Lazer “Dona Tereza Rezina Cuppi”, na Vila Linópolis, integrando um amplo projeto de transformação, com implantação de novo parque infantil, nova quadra de areia, reforma da quadra poliesportiva, nova quadra de basquete street, academia ao ar livre, construção de novas calçadas, iluminação e plantio de grama e de novas árvores.

Localizada entre as ruas Sebastião Benedito do Amaral, Januário Domingues, Alonso Keese e Cícero Jones, a nova área para bem-estar, lazer, realização de atividades físicas e convivência das famílias foi projetada em conjunto com a comunidade. A homenageada “Dona Tereza Rezina Cuppi”, empresta o nome à Nova Área de Lazer, por meio da Lei Municipal 2.226/1996.

“O gostoso de projetos como esse é que fazemos em conjunto com as pessoas que moram no bairro, somando as boas ideias e fazendo com que a nossa cidade fique cada vez mais bonita. Foi muito especial encontrar tantas pessoas queridas, que fizeram parte da história da minha vida! Nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar que entregaria uma área de qualidade de vida como essa, em um lugar que brincava quando criança”, comentou Piovezan. “É assim que vamos cuidar sempre da nossa cidade, com carinho e respeito, buscando todos os dias ações que tornem Santa Bárbara cada vez mais saudável, organizada e bonita. Tem muita coisa boa acontecendo na nossa cidade e vamos trabalhar todos os dias para avançarmos ainda mais”, complementou o prefeito.

Participaram também do evento o vice-prefeito Felipe Sanches, os vereadores Joi Fornasari, Carlos Fontes, Nilson Araújo e Careca do Esporte, ex-presidente da Câmara Municipal Juca Bortolucci, secretários municipais, além de familiares da homenageada e moradores do bairro.