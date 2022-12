O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta sexta-feira (23) a nova secretária de Administração. A advogada Roberta Semmler Laudissi assume a pasta responsável pelo sistema de administração de pessoal e recursos humanos, orientações técnicas, licitações, contratos, entre outros.

Formada em Direito pela Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba), com especialização em Direito Público pela Unisul (Universidade do Sul de Santa Catarina), Roberta Semmler Laudissi possui a experiência de atuação no Poder Público de Santa Bárbara d’Oeste por mais de 10 anos, atuando no DAE (Departamento de Água Esgoto), Secretaria de Governo e no Gabinete do Prefeito.

“Trata-se de uma profissional de confiança, qualificada e preparada para estar à frente de uma das pastas mais importantes do Município”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Também nesta sexta, o prefeito anunciou que a advogada Patrícia Regina Marques De Martino passa a acumular a função de secretária de Governo e Chefe do Gabinete do Prefeito.