O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou a construção da Nova Área de Bem-Estar e Lazer do Parque Zabani, transformando mais uma área da cidade. As obras terão início na próxima semana.

O projeto dispõe da instalação de playground e espaço recreativo para crianças entre a Rua Limeira e a Rua Ângelo Giubbina. Já no espaço entre as ruas Limeira, Tenente Coronel José Gabriel de Oliveira e Souza e Ângelo Giubbina serão implantados os equipamentos esportivos, entre eles academia ao ar livre, quadras de areia e estação de calistenia – anexos à quadra poliesportiva existente no local. Toda a área contará ainda com pista de caminhada, plantio de grama, paisagismo e iluminação.

“Vamos proporcionar a revitalização completa deste espaço. Um local que ficará fantástico, no mesmo modelo das áreas de bem-estar e lazer que entregamos nos anos anteriores e que são tão bem utilizadas pela população. Caprichamos no projeto para executá-lo com todo carinho, com tudo aquilo que há de melhor”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.