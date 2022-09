O Município de Santa Bárbara d’Oeste e o Governo do Estado de São Paulo realizarão no dia 14 de setembro o lançamento oficial do Cria SP – Cidades Criativas. O prefeito Rafael Piovezan falou sobre o programa durante sua participação desta sexta-feira (2) no Jornal Santa Bárbara Hoje, da Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz.

O evento será às 10 horas na Destilaria Santa Capela, novo empreendimento do Município, localizado às margens da Rodovia SP-306 (Comendador Américo Emílio Romi), no bairro São Luiz.

O lançamento oficial contará com a presença de representantes do Estado, elencando os objetivos da iniciativa e compartilhando o panorama das ações que serão realizadas até dezembro deste ano – o que resultará na criação do Plano Municipal de Economia Criativa de Santa Bárbara d’Oeste.

“Em um Município fortemente preparado e organizado, o empreendedor se sente impulsionado e seguro em investir. Vivemos um momento muito especial na nossa cidade, muito enriquecedor para essas boas ideias e para a criatividade do barbarense”, comentou o prefeito Rafael Piovezan. “A economia criativa em Santa Bárbara é muito importante e pautada principalmente pela sustentabilidade. São iniciativas que o Município acaba recebendo das pessoas que querem empreender, das pessoas que estão ligadas nesses novos marcos e do desenvolvimento na região que trazem geração de renda e empregos para Santa Bárbara”, complementou o prefeito.

O “Cria SP”, última conquista do Município, contemplou apenas 10 cidades do Estado de São Paulo – com Santa Bárbara d’Oeste integrando o seleto rol. O objetivo do Cria SP é estimular os municípios selecionados por meio de chamadas públicas, com mentoria especializada para a elaboração de um plano de desenvolvimento participativo de economia criativa, com ações locais que levem em consideração as estratégias e as políticas de desenvolvimento cultural, criativo, econômico e de regeneração urbana, além da possibilidade de ser reconhecida como Cidade Criativa da UNESCO. Assim, Santa Bárbara d’Oeste garantiu suporte à gestão para futuras estruturações e está apta a se candidatar à Rede de Cidades Criativas da UNESCO.