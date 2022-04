Dando continuidade ao “Clássicos do Rock”, a banda Pink Floyd Experience BR – Pink Floyd Cover, se apresenta, nesta terça-feira (26), às 19h30, na praça de alimentação do Tivoli Shopping. A banda paulistana homenageia a banda britânica de rock psicodélico e os projetos solos de seus integrantes.

Integram a Pink Floyd Experience BR os músicos Philipe Antunes (voz, guitarra, violão e lap steel), Celio Izzi (voz e contrabaixo), Marcelo Loureiro (voz e teclados) e Anderson Vilar (bateria e percussão). Participação especial de Regina Migliore (backing vocals) e Ron Flowers (sax, violão e guitarra).

O vocalista Philipe Antunes promete uma viagem ao universo Pink Floyd, com instrumentação e vozes da mesma formação, combinando instrumentos e equipamentos tanto “vintage” quanto de última geração, sem o uso de nenhum instrumento pré-gravado ou sequenciado. Tudo ao vivo, usando também os principais efeitos sonoros e visuais usados pelo Pink Floyd.

O repertório do show inclui músicas de todas as fases da banda e também shows especiais com discos na íntegra, como “Wish You Were Here”, e o antológico “Dark Side Of The Moon” sincronizado com o filme “O Mágico de Oz”. Os músicos entregam um show emocionante para qualquer fã desta grande banda.

Depois de Pink Floyd Cover, a próxima banda a se apresentar no “Clássicos do Rock” será a Gabba Gabba Hey – Ramones Cover, no dia 17 de maio.