Ao clicar em um jogo específico durante o jogo, o centro de correspondência é aberto, que exibe as estatísticas intermediárias das equipes ou atletas. Aqui você pode implantar uma transmissão de vídeo do evento, se houver na plataforma da casa de apostas. A casa de apostas pin up oferece aos jogadores duas dúzias de esportes e centenas de ligas para assistir. Se você mudar de ideia sobre a sua aposta durante a visualização de estatísticas ou transmissão de vídeo, você pode vendê-la antecipadamente usando o recurso “cash out”. O valor do reembolso dependerá do tamanho inicial da aposta e do coeficiente atual. Após a confirmação da operação, o valor será creditado na conta imediatamente.

Formas de recarregar o saldo

Pin up oferece mais de 10 métodos de depósito. Você pode depositar ou solicitar uma retirada via telefone:

– carteiras eletrônicas;

– cartões bancários;

– Internet Banking;

– pagamentos móveis.

Ao receber os ganhos, recomenda-se usar o sistema de pagamento com o qual o depósito foi feito. Isso vai acelerar o processo.

Como entrar em contato com a pinça

O suporte da empresa aconselha os clientes 24 horas por dia, sem fins de semana. O método mais rápido de comunicação é o chat online. Os operadores respondem dentro de um minuto, tanto no aplicativo quanto no site oficial. Mas também existem métodos alternativos:

– telefone da linha direta;

– e-mail.

Todos os contatos da equipe de suporte estão no menu do aplicativo.

No Android

Pin up você não pode baixar o programa do Play Market oficial, porque o Google bloqueia aplicativos de jogos de azar com dinheiro real. No entanto, isso pode ser feito através do site oficial. Para isso é necessário:

Nas configurações de segurança, permitir o download de arquivos de fontes desconhecidas. Abra a página principal do site e clique no ícone do telefone. Selecione um arquivo para o seu sistema operacional, clique nele e aguarde o download terminar. Instale o aplicativo e retorne as configurações para a posição original.

No IPhone

Você também pode baixar pin up para este sistema operacional diretamente do site do Escritório. No entanto, a instalação perfeita também está disponível na App Store. Você pode encontrar o arquivo por solicitação na barra de pesquisa. Não é necessário executar ações adicionais nas configurações do dispositivo.

No Windows

Para este sistema operacional, o escritório permite não apenas fazer apostas móveis através do aplicativo pin up, mas também usar o programa, instalando-o no seu PC. Para isso será necessário:

Vá para o site oficial da casa de apostas e clique no ícone do computador, que está localizado perto do logotipo principal. Leia as instruções de instalação e clique no arquivo do aplicativo. O download leva alguns segundos, após o que você pode começar a instalar o aplicativo e entrar nele.

Anteriormente, era possível baixar pin up para sistemas operacionais antigos. Mas até à data, esses programas não são suportados — eles não podem estabelecer uma conexão com o servidor. Os usuários de outros sistemas operacionais, como o Windows Phone, não podem baixar o aplicativo pin up, eles precisam usar a versão móvel do site para apostar.

Em termos de funcionalidade, os programas para smartphones ganham com a versão móvel do site. Eles têm todos os recursos de páginas para dispositivos móveis, mas além disso, os desenvolvedores adicionaram algumas mudanças interessantes: