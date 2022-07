A coisa mais importante a fazer ao entrar em sua conta Pin Up

Antes de começar a jogar por dinheiro real, você precisa se registrar e entrar em sua conta pessoal no clube. Há duas maneiras de entrar em sua conta pessoal: com seu número de telefone celular ou com seu endereço de e-mail atual.

Características de entrar em um cassino com Pin-Up a partir de um computador pessoal

A primeira coisa que você procura é um formulário de login. Isto está no cabeçalho no topo da página. Você verá as frases grandes Login e Registrar. Aqui você verá dois campos onde deverá digitar seu nome de usuário e senha que você inventou anteriormente. E não se esqueça de marcar a caixa para que o sistema se lembre de seus detalhes e da próxima vez que você fizer o login, tudo que você tem que fazer é pressionar o botão Login e todos os campos serão preenchidos automaticamente.

Também é possível entrar em sua conta pessoal através de links da rede social. O login tem este aspecto:

você escolhe a rede social com a qual você está mais familiarizado ou que você tem (a administração do Pin Up aceita aplicações das redes sociais VKontakte, Facebook, Google e Yandex) e o mais importante, ligando sua conta ao seu perfil pessoal de rede social não aparecerá em sua alimentação pessoal adicional, assim seus amigos ou família não saberão que você está registrado no site de apostas Pin-Up, assim que o usuário clicar no ícone, ele será redirecionado para o site de rede social e aqui você só precisa realizar uma pequena operação que facilitará o login em seu site preferido. Você tem que conceder acesso aos seus dados pessoais. Os criadores do site asseguram que dados pessoais como correspondência, documentos pessoais ou sua lista de atividades recentes não cairão em mãos erradas,

o usuário é então automaticamente redirecionado para seu site de apostas favorito e vai diretamente para sua caixa pessoal, após o que só precisa depositar dinheiro em seu saldo e desfrutar dos jogos na plataforma Pin Up do cassino online.

Inscrição via dispositivo móvel

Aqueles que preferem passar seu tempo com um cassino online através de um dispositivo móvel podem fazer o mesmo que o mencionado acima. Quando você visita o site através de um dispositivo móvel, a caixa de inscrição ou registro está localizada no mesmo lugar que a caixa de inscrição no PC, apenas a versão móvel é personalizada para seu dispositivo, para que você possa passar seu tempo livre confortavelmente.

Muitas vezes os usuários descobrem que o site do Pin Up casino online trava quando fazem login usando um navegador padrão Android ou IPhone porque está sobrecarregado de slots pesados e não permite que eles desfrutem do jogo. Portanto, os desenvolvedores do Pin Up casino criaram uma aplicação móvel.

Você está autorizado como a seguir:

você precisa instalar o software e fazer configurações personalizadas para som, gráficos e notificações adicionais,

em seguida, você digitará seu nome de usuário e senha, ou entrará no salão de jogos através de sua rede social e, o mais importante, você só terá que digitar seus dados uma única vez,

uma vez que você tenha concluído estas etapas, o software se lembra e salva automaticamente as informações que você digitou, de modo que quando você entrar em seu perfil no futuro, tudo o que você tem que fazer é clicar no ícone do aplicativo em seu dispositivo.

Sem acesso ao cassino de Pin Up: o que fazer?

Às vezes há situações em que um usuário tem problemas para entrar em um site de cassino online Pin Up. Pessoas inescrupulosas podem enganá-lo sob o disfarce de um espelho e pedir-lhe para verificar e registrar novamente, o que é estritamente proibido pelos termos e condições do salão de jogos.

Se você tiver problemas para entrar em seu gabinete pessoal, você deve usar nossa equipe de suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Descreva o problema e peça links para outros sites espelho.

Uma das razões para problemas de login pode ser uma combinação errada de nome de usuário e senha. Para evitar isto, você deve usar um nome de usuário e senha que você possa facilmente lembrar ou pode usar seu número de telefone celular. Se você digitar um número de celular, você receberá uma mensagem especial com um código.

O telefone também pode ser necessário caso o jogador tenha esquecido a senha. O número do celular facilita o acesso ao perfil e evita ser incluído na lista negra pelo cassino online.