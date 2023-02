Uma das categorias que mais chama atenção é Picapes Grandes

A Copart, referência na organização de leilões extrajudiciais de veículos, vai promover sete leilões nesta semana, realizados nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Ceará e Goiás. Os consumidores terão a oportunidade de participar das sessões marcadas para quarta-feira (8), às 10h pátio de Goiânia (GO) e às 12h no pátio da mesma cidade.

Já na quinta-feira (9), os certames acontecem às 10h no pátio de Itaquaquecetuba (SP), às 13h no pátio de Fortaleza (CE) e ás 14h no pátio de Itaquaquecetuba (SP) novamente. Por fim, na sexta-feira (10), os leilões serão realizados às 10h pátio de Osasco (SP) e no pátio de Betim (MG).

Entre todas as oportunidades disponíveis no site da Copart, uma das categorias que mais chama atenção é a de Picapes Grandes. Entre os veículos, os consumidores poderão adquirir um Ford Ranger CD 2019, com tabela Fipe de 164.286,00 reais, uma Chevrolet S10 Cabine Dupla 2019/2020, com tabela Fipe de 156.889,00 reais ou mesmo um Toyota Hilux CD 2018, com tabela Fipe de 175.214,00 reais.

Já na seara dos SUVs, dois automóveis Jeep estarão disponíveis: Renegade 2019, com tabela Fipe de 78.560,00 reais e um Compass 2018, com tabela Fipe de 114.124,00 reais. Os consumidores também terão a chance de arrematar veículos de marcas japonesas, como um Nissan Kicks 2019/2020, com tabela Fipe de 93.243,00 reais.

Além disso, uma série de modelos da marca Alemã, BMW, estarão entre os lotes dos leilões. O BMW X6 2011/2012, com tabela Fipe de 166.806,00 reais e um BMW série 1 2010/2011, com tabela Fipe de 54.563,00 reais, estão entre os destaques.

Por fim, os consumidores também contam com oportunidades de veículos com valor mais acessível, como um exemplar do popular Ford KA 2017/2018, com tabela Fipe de 47.081,00 reais.

Como participar das sessões

Os leilões organizados pela Copart podem ser acompanhados por participantes residentes em qualquer região do país, independentemente da localidade na qual os veículos estejam armazenados. As salas para que os interessados possam dar os lances ficarão disponíveis 30 minutos antes do início de cada sessão.

Para participar do leilão organizado pela Copart Brasil, basta cadastrar-se no site da empresa, informar a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência. Podem participar do certame pessoas físicas (maiores de idade) ou jurídicas. Para mais informações, visite o site.

Sobre a Copart

A Copart é uma empresa multinacional norte-americana com ações na NASDAQ e presente em onze países nas Américas, Europa e Ásia. No Brasil desde 2012, a atuação da Copart é voltada à organização de leilões extrajudiciais de veículos e mantem 20 pátios em todas as regiões do território nacional.

A companhia emprega as mais altas tecnologias e inovação para garantir rápida monetização do bem, menor cycle time (tempo de todo o processo desde a remoção do veículo, chegada no pátio da Copart e venda) e maior rentabilidade tanto para o cliente corporativo, que são seguradoras, financeiras, bancos, empresas e locadoras, como para o consumidor final.

Recentemente, a empresa lançou uma plataforma inédita no mercado, o Venda Meu Carro, que possibilita ao proprietário comercializar qualquer tipo de veículo, desde irrecuperáveis até carros de colecionador. A solução garante que o veículo seja comercializado em até uma semana, de forma ágil, totalmente online e sem grandes burocracias.

Santander e Inter- bancos têm 10 imóveis em leilão



A Frazão Leilões, empresa referência no setor, promove, no próximo dia 9 de fevereiro, às 10h, o leilão de seis imóveis do Banco Inter, localizados nos estados do Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo. Em relação às condições de pagamento, além da opção à vista, os imóveis podem ser financiados direto com o Banco Inter, sendo 50% de sinal mínimo, mais 24 a 240 parcelas mensais, com juros de 8% ao ano e IPCA.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento