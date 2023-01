Pfizer entrega mais 50 mil doses do antiviral da Covid

A Pfizer Brasil realizou nesta quinta-feira (19/1)

a entrega de 50 mil unidades ao Ministério da Saúde do antiviral Paxlovid (nirmatrelvir + ritonavir). Com isso, ao todo, o Brasil já recebeu 100 mil cursos do antiviral para tratamento da COVID-19 destinado ao Sistema Único de Saúde (SUS). No sistema público, o tratamento é oferecido para grupos específicos de pacientes, sendo eles: pessoas a partir de 18 anos que apresentem imunossupressão de acordo com os critérios do Programa Nacional de Imunização (PNI) ou idosos a partir de 65 anos.

Para ter acesso ao medicamento pelo SUS, além de se enquadrar no perfil do público-alvo especificado pelo governo, o paciente deve ter um exame positivo para a COVID-19 (o que não inclui o autoteste) e a prescrição médica, que é realizada por meio de um formulário disponível no site do Ministério da Saúde. Com a documentação de liberação em mãos, o paciente pode ir a um local de dispensação indicado e retirar o tratamento.

Paxlovid foi desenvolvido para ser administrado por via oral, o que facilita o tratamento, devendo ser iniciado até cinco dias do início dos sintomas, contribuindo assim para evitar o agravamento da doença. Indicado para o tratamento da COVID-19 em adultos que não requerem oxigênio suplementar, ou seja, que apresentem as formas leve e moderada da doença e que tenham ao menos um fator de risco de progressão para quadro grave, o antiviral demonstrou em estudos clínicos que, em comparação com o placebo, reduz em até 89% a possibilidade de hospitalização ou morte em pacientes com as condições citadas.¹

1 Hammond J, Leister-Tebbe H, Gardner A, Abreu P, Bao W, Wisemandle W, Baniecki M, Hendrick VM, Damle B, Simón-Campos A, Pypstra R, Rusnak JM; EPIC-HR Investigators. Oral Nirmatrelvir for High-Risk, Nonhospitalized Adults with Covid-19. N Engl J Med. 2022 Apr 14;386(15):1397-1408. doi: 10.1056/NEJMoa2118542.

Nova sub variante XBB.1.5, apelidada de Covid “Kraken”

A pandemia da Covid-19 ainda não acabou e as últimas informações mostram que está ocorrendo um aumento significante. Segundo os especialistas, circula nos Estados Unidos uma nova subvariante XBB.1.5, apelidada de “Kraken”.

Comentam, que é uma subvariante derivada da Ômicron e apresenta um grande aumento mutacional. Além de ser a mais transmissível já detectada, pois, segundo os levantamentos só na primeira semana de janeiro foi responsável por 27% dos casos no país. Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), a variante já está em alta na Europa também.

Já no Brasil, no dia 6 de janeiro teve o primeiro registro da doença em uma mulher de 54 anos de idade.

Grandes Avanços que Mudam as Vidas dos Pacientes

