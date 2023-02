PF volta às ruas pra prender bolsonaristas

Os fatos investigados constituem nos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

As investigações continuam em andamento e, segundo a PF, a Operação Lesa Pátria se torna permanente, com atualizações periódicas do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas.