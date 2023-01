Um homem foi preso pela Polícia Federal PF de Roraima

suspeito de incentivar a violência contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . A prisão aconteceu na noite de sexta-feira (20), em Boa Vista (RR). Em um publicação nas redes sociais sobre a visita de Lula ao estado de Roraima neste sábado, o homem teria comentado que ‘seria a hora de colocar a bala na cabeça dele’.

Segundo nota divulgada pela PF-RR, publicada pela “Folha de S. Paulo”, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.

Na manhã deste sábado (21), Lula desembarca em Boa Vista (RR) para acompanhar os trabalhos dos ministérios dos Povos Indígenas e da Saúde na Terra Indígena Yanomami. O Ministério da Saúde declarou, na noite de sexta-feira, emergência de saúde pública para enfrentar à desassistência sanitária das populações no território Yanomami.

Bom dia. Chego agora pela manhã a Boa Vista e visitarei o hospital indígena e a Casa de Apoio à Saúde Indígena, onde conversarei com profissionais de saúde e povo Yanomami. Somaremos esforços na garantia da vida e superação dessa crise. — Lula (@LulaOficial) January 21, 2023

Nas redes, o presidente disse que as informações recebidas indica “absurda situação de desnutrição de crianças Yanomami”. Localizada em Roraima e Amazonas, a região tem cerca de 30,4 mil habitantes e é alvo da forte presença do garimpo ilegal. Entre as marcas deixadas pela ilegalidade, a população sofre com a poluição de rios e contaminação de peixes por mercúrio e danos ambientais, além da falta de segurança.

