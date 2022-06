A Polícia Federal (PF) negou que os corpos do jornalista Dom Philips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira foram encontrados. A esposa de Dom, Alessandra Sampaio, disse à GloboNews que recebeu a informação de que os corpos do marido e do indigenista brasileiro Bruno Pereira haviam sido encontrados. Alessandra contou ainda que, posteriormente, recebeu A esposa de Dom, Alessandra Sampaio, disse à GloboNews que recebeu a informação de que os corpos do marido e do indigenista brasileiro Bruno Pereira haviam sido encontrados. Alessandra contou ainda que, posteriormente, recebeu uma ligação da Polícia Federal confirmando que dois corpos haviam sido localizados, mas seria necessário realizar uma perícia para identificá-los.

A esposa de Philips também disse que a Embaixada Britânica no Brasil, que segundo ela havia comunicado a localização dos corpos à família do jornalista, ratificou a informação da Polícia Federal. O jornal britânico The Guardian publicou que a família dele foi informada da localização de dois corpos pela Embaixada Brasileira no Reino Unido. Em nota, a Polícia Federal afirmou que “não procedem as informações que estão sendo divulgadas a respeito de terem sido encontrados os corpos do Sr. Bruno Pereira e do Sr. Dom Phillips”. A Associação Indígena Univaja também não confirmou que corpos foram localizados.