Nesta terça-feira, 23, a PF cumpre mandados de busca e apreensão contra empresários bolsonaristas que defenderam, em um grupo de mensagens, um golpe de Estado caso o ex-presidente Lula vença as eleições presidenciais de 2022 contra Jair Bolsonaro. Entre os alvos estão:

Luciano Hang, da Havan;

José Isaac Peres, da rede de shopping Multiplan;

Ivan Wrobel, da Construtora W3;

José Koury, do Barra World Shopping;

André Tissot, do Grupo Serra;

Meyer Nirgri, da Tecnisa;

Marco Aurélio Raimundo, da Mormai; e

Afrânio Barreira, do Grupo Coco Bambu.

As buscas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Os mandados são cumpridos em cinco Estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará.

Todos os empresários participavam de um grupo de mensagens em que integrantes defenderam um golpe militar em caso de vitória do petista. O caso foi revelado pelo Metrópoles na semana passada.

