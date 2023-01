PF vai manter 1,16 mil bolsonaristas presos

Leia nota da Polícia Federal PF

A Polícia Federal (PF) encerrou na tarde desta quarta-feira (11/1) as atividades de polícia judiciária determinadas pelo Supremo Tribunal Federal após os atos do último domingo (8/1). Da região foram 5 os detidos, 2 mulheres e 3 homens, com idades entre 37 e 51 anos, o que dificulta a liberação por conta de idade.

Ao todo, 1.843 pessoas foram conduzidas pela Polícia Militar do Distrito Federal para a Academia Nacional de Polícia. Todos os detidos foram identificados pela Polícia Federal e irão responder, na medida de suas responsabilidades, por crimes de terrorismo, associação criminosa, atentado contra o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, perseguição, incitação ao crime, dentre outros.

Os idosos, pessoas com problemas de saúde, em situação de rua e pais/mães acompanhados de crianças tiveram prioridade. Ao todo, 684 detidos pertencentes a esses grupos foram identificados e responderão em liberdade.

A Polícia Federal (PF) qualificou, interrogou e prendeu 1.159 pessoas. Elas foram entregues para a Polícia Civil do Distrito Federal, responsável pelo encaminhamento ao Instituto Médico Legal e, posteriormente, ao sistema prisional.

Durante toda a ação, os detidos receberam alimentação regular (café da manhã, almoço, lanche e jantar) e hidratação. As equipes médicas estiveram disponíveis durante todo o período, tendo sido realizados 433 atendimentos. Desses, 33 pacientes foram levados para unidades de saúde.

Os procedimentos foram acompanhados pela Ordem dos Advogados do Brasil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Defensoria Pública da União.

A operação da PF também contou com a participação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Ministério Público Federal, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, da Defensoria Pública do Distrito Federal, da Comissão de Ética e da Comissão de Direitos Humanos da OAB, da Polícia Rodoviária Federal, do Departamento Penitenciário Nacional, da Força Nacional, da Polícia Militar do Distrito Federal, da Polícia Civil do Distrito Federal, do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, da Secretaria de Direitos Humanos do Distrito Federal, Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, do Conselho Tutelar, do Governo do Distrito Federal, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.

Essas ações se somam a outras 209 prisões efetuadas no domingo (8/1), pela PMDF e PCDF.

Foram 57 horas de trabalho ininterrupto que mobilizou cerca de 550 policiais federais, a maior operação de polícia judiciária da história da PF.

NOTA DE REPÚDIO DA IGREJA PRESBITERIANA

A Igreja Presbiteriana Unida do Brasil repudia veementemente os atos golpistas ocorridos em Brasília, no dia 8 de janeiro do ano corrente.

Nosso compromisso com o Evangelho da Paz com Justiça, bem como nossa histórica defesa da democracia e resistência ao autoritarismo, fazem-nos apoiar as medidas necessárias para apurar e punir participantes e financiadores dos ataques ao patrimônio público e às instituições democráticas federais e nos solidarizar às expressões e ações voltadas à defesa do Estado Democrático de Direito.

Que assim Deus nos ajude.

IGREJA PRESBITERIANA UNIDA do Brasil

NOTA PÚBLICA DE REPÚDIO AOS ATOS GOLPISTAS CONTRA A DEMOCRACIA

O Conselho Pastoral dos Pescadores e Pescadoras-CPP repudia a criminosa invasão e depredação da sede do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto por forças bolsonaristas no último domingo, 08 de janeiro em Brasília (DF). Os atos de ontem (8) são de natureza golpista e atentam contra a democracia brasileira e a soberania popular que elegeu Luiz Inacio Lula da Silva à Presidência da República.

É necessário que as medidas de responsabilização política, cíveis e criminais sejam apuradas, identificando os financiadores e os envolvidos diretamente na realização de atos antidemocráticos. Não compactuamos com a cultura da violência, que no último período tem se espalhado nos mais diversos campos da sociedade brasileira. É urgente a construção de uma cultura de paz que seja base para a reconstrução nacional, com alegria, amor e paz.

O CPP se soma com o conjunto das forças democráticas e populares nos atos que acontecem nesta segunda-feira (9), nas diversas capitais do país na defesa da democracia e pela punição dos golpistas, convocados pelas Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo.

Conselho Pastoral dos/as Pescadores/as

Brasília, DF, 9 de janeiro de 2023.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento