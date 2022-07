Por mais que você cuide bem do seu pet, nem sempre é fácil identificar quando a saúde dele está em risco, especialmente se tratando de parasitas externos e internos. Muitas vezes, basta um passeio na rua para que ele pegue alguma pulga ou carrapato, e com o tempo, isso comece a manifestar novas complicações. Por serem muito pequenos (alguns tendo tamanho microscópico) e rápidos, esse tipo de ameaça não é perceptível a olho nu, e por isso, a melhor forma de combatê-los é através da prevenção.

Os problemas vão além das lesões na pele, em casos de pulgas ou carrapatos, mas também podem se estender para a parte interna do animal. Quando ingeridos, esses parasitas podem criar vermes que interferem na absorção de nutrientes e qualidade de vida do seu pet, por isso é muito importante se atentar a essa questão. Alguns animais também podem manifestar reações alérgicas a esses agentes, então os sintomas podem se estender para outras partes do corpo e agravar o quadro de saúde.

Em todo caso, trata-se de doenças que podem ser tratadas com a ajuda de medicamentos, porém nem sempre é tão simples. Só os carrapatos já se dividem em mais de 870 espécies, sendo que cada uma apresenta suas próprias particularidades, então muitas vezes o parasita pode ser resistente a alguns tipos de remédios, sendo necessário testar vários produtos até finalmente eliminá-los. Nesse meio tempo, eles podem botar ovos no pelo do animal e se reproduzir ainda mais, por isso a melhor alternativa sempre é evitar que o bichinho contraia qualquer tipo de parasita.

Atualmente, existem acessórios e medicamentos que podem ser utilizados de forma preventiva, sem que o pet esteja doente. Contudo, é válido ressaltar que é muito importante consultar um médico veterinário previamente, para garantir que o uso desses recursos seja totalmente seguro. Para controle de pulgas e carrapatos, por exemplo, uma das alternativas mais utilizadas é o Bravecto, além das coleiras antipulgas.

Outro ponto importante que não deve ser deixado de lado é a higiene da casa. É essencial limpar todo o ambiente regularmente, de preferência com aspirador de pó, além de sempre remover o lixo em dia de coleta, a fim de evitar o acúmulo de impurezas. Aplicar inseticidas de tempos em tempos também é importante; afinal, esses parasitas são invisíveis a olho nu, então muitas vezes eles já podem estar na sua casa sem que você perceba.