Uma festa de aniversário com temática pró-Lula (petista) e decorada com símbolos do PT foi palco de um crime de ódio em Foz de Iguaçu (PR), em meio ao clima de tensão que marca o país a poucos meses da eleição presidencial, com uma campanha que já vem acumulando sucessivos episódios de violência política.

Na noite de sábado (09/07), o guarda municipal Marcelo Arruda, que também atuava como tesoureiro do PT da cidade e já havia sido candidato a vice-prefeito, foi assassinado por um agente penitenciário bolsonarista durante a celebração do seu aniversário de 50 anos. A vítima conseguiu atingir o agressor em legítima defesa antes de morrer. Uma câmera de segurança registrou toda a ação. O assassino permanece internado – inicialmente as autoridades locais haviam informado incorretamente que ele também havia morrido.

O crime foi condenado por parte da classe política e levantou acusações de que o comportamento do presidente de extrema direita Jair Bolsonaro vem instigando violência contra adversários.

O crime

Segundo informações do boletim de ocorrência, o crime ocorreu quando Arruda e convidados celebravam o aniversário do guarda municipal, que ocorria com cerca de 40 pessoas na sede da Associação Recreativa Esportiva Segurança Física de Itaipu (Aresfi).

Imagens da festa mostram retratos de Lula nas paredes e símbolos do PT no bolo. Por volta de 23h, a festa foi interrompida temporariamente quando o agente penitenciário federal Jorge José da Rocha Guaranho passou em frente ao local de carro e gritou “aqui é Bolsonaro”.