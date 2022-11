A grande final se aproxima! Para assistir à partida de um jeito delicioso, a Tirolez, maior empresa 100% brasileira de queijos do país, sugere uma opção de petisco para compartilhar com os amigos: Queijo brie Brûlée Com Mel.

De origem francesa, o Queijo Brie possui um sabor e cremosidade na textura que se intensificam com o passar do tempo.

Confira abaixo o modo de preparo:

Queijo brie Brûlée Com Mel





Ingredientes

300 g de queijo Brie Tirolez

1 colher (sopa) de mel

¼ de xícara (chá) de açúcar demerara

Modo de preparo

Corte o brie em fatias de 0,5 cm de largura.

Com um pincel, espalhe o mel por todas as fatias.

Em seguida, polvilhe o açúcar demerara.

Com o maçarico, queime o açúcar até caramelizar e ficar crocante.

Se não tiver maçarico, coloque para gratinar no forno com o grill ligado.

Sirva imediatamente, acompanhado de torradinha.

