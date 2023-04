Pesquisa: por que os serviços de namoro online dificultam sua vida

É um paradoxo. Os aplicativos de namoro, que foram projetados para tornar mais fácil e conveniente encontrar uma pessoa especial, estão afinal complicando e atrasando esse processo. Ainda mais, o próprio usuário pode nem perceber isso. Ou pode, intencionalmente, ignorá-lo.

Hoje vamos tentar descobrir como a indústria de namoro online funciona, como os serviços de namoro “devoram” seu tempo e por que é benéfico para os proprietários de aplicativos de namoro que você permaneça solteiro. Haverá muitas coisas interessantes!

Tinder: de aplicativo ultra-eficiente a serviço de rotina

O aplicativo Tinder foi lançado pela Hatch Labs em 15 de setembro de 2012 para iOS e Android. Naquela época, este serviço era realmente ambicioso. O Tinder oferecia um formato de namoro incomum através de swipes e matches, funcionava com referência à geolocalização dos usuários, tornava possível encontrar pessoas interessantes nas proximidades, conectar, se comunicar e se encontrar na vida real.

No início, o Tinder beneficiou de um sucesso incrível com o público. Em janeiro de 2014, o número de votos em perfis ultrapassou os 450 milhões por dia e o aumento de usuários era de cerca de 15% por semana. Tudo estava ótimo, a base de usuários do aplicativo estava crescendo rapidamente e histórias de namoro bem-sucedidas no Tinder inundaram a internet. Mas todas as coisas boas acabam chegando ao fim.

Assim, em março de 2015, o Tinder começou a implementar a monetização forçada. Apareceram recursos pagos adicionais e várias restrições. Com o tempo, a situação só piorou — a funcionalidade gratuita se tornou cada vez mais limitada e ficou quase impossível usar plenamente o aplicativo sem acesso premium.

Esse problema não aconteceu apenas com o Tinder. A grande maioria dos aplicativos de namoro populares funcionou (e continua a funcionar) de acordo com o mesmo cenário. No início, eles coletam um grande público, oferecendo muitas funcionalidades gratuitas. E, então, quando a base de usuários está segura, eles começam a introduzir recursos pagos e a monetizar seu serviço.

Percebendo os algoritmos de correspondência de usuários

Quase todos os serviços de namoro online se orgulham do seu algoritmo exclusivo de correspondência de usuários para formar conexões perfeitas. No entanto, a maioria não especifica em que princípio esses algoritmos funcionam, em que se baseiam e quão eficazes são. O Hinge é a única exceção, mas não existem muitas informações. Os seus desenvolvedores afirmam que estão usando o algoritmo Gale-Shapley, vencedor do Prêmio Nobel, mas mesmo assim eles não entram em detalhes e não descrevem os princípios básicos do seu funcionamento.

Por que a maioria dos algoritmos é uma armadilha

Não estamos dizendo que todos esses algoritmos são enganosos e truques. Eles funcionam. Mas eles funcionam mais para o benefício do serviço de namoro do que para o usuário.

Se você tiver usado serviços de namoro populares como Tinder, Bumble, Badoo, etc. por algum tempo, então você provavelmente notou o seguinte padrão. No início, o sistema recomenda muitas pessoas interessantes, sua própria conta está muitas vezes em todos os tipos de TOPs e listas, você coleta muitas curtidas nas suas fotos e obtém algumas conexões interessantes… Mas um pouco de tempo passa e o sistema parece começar a funcionar com meia força. As recomendações estão piorando, seu perfil parece desaparecer do campo de visão de outros usuários e cada nova conexão traz apenas mais uma decepção.

Qual é o motivo?

O motivo para isto é que a atividade inicial elevada é um estratagema que os serviços de namoro online usam para seduzir você e lhe mostrar como é fácil encontrar pessoas especiais e o amor através do seu serviço. E, quando você fica viciado, eles começam a usar todos os tipos de métodos para fazer você pagar, limitando as funcionalidades, reduzindo o número de vezes que seu perfil é mostrado a outros usuários e assim por diante. Se você quiser que tudo seja como no início, você precisa pagar. É isso!

O que fazer se você não quiser pagar todos os meses para serviços de namoro por uma oportunidade remota de conhecer seu amor

Alguns sites e aplicativos de namoro oferecem funcionalidades bastante ricas, mesmo no plano gratuito. Mas, na maioria dos casos, essas são plataformas pouco conhecidas e com um público pequeno. Portanto, essa opção também não é adequada para todos.

Existe outro método de relacionamentos online, os bate-papos aleatórios por vídeo, como o Omegle. Aqui, cada pessoa que você conhece é o resultado de uma escolha aleatória e você nunca sabe que tipo de pessoa estará do outro lado da tela um segundo depois. É claro que este formato também tem suas próprias vantagens e desvantagens, mas a opção é muito interessante. Especialmente se você levar a sério a escolha do seu site e usar as alternativas mais funcionais ao Omegle:

OmeTV — um bate-papo por vídeo bastante simples, minimalista, mas muito funcional. O OmeTV oferece filtros de gênero e geográficos, bem como um tradutor de mensagens embutido para fácil comunicação com pessoas estrangeiras.

— um bate-papo por vídeo bastante simples, minimalista, mas muito funcional. O OmeTV oferece filtros de gênero e geográficos, bem como um tradutor de mensagens embutido para fácil comunicação com pessoas estrangeiras. OmegleBrazil.com — uma excelente alternativa ao Omegle para homens que querem se comunicar exclusivamente com mulheres. O algoritmo para selecionar as outras pessoas nunca está errado, porque todas as garotas devem confirmar os seus dados pessoais durante o seu cadastro. O OmegleBrazil.com tem um bom serviço de moderação.

— uma excelente alternativa ao Omegle para homens que querem se comunicar exclusivamente com mulheres. O algoritmo para selecionar as outras pessoas nunca está errado, porque todas as garotas devem confirmar os seus dados pessoais durante o seu cadastro. O OmegleBrazil.com tem um bom serviço de moderação. Chat Alternative — este é um serviço concorrente extremamente parecido com o OmeTV, até mesmo visualmente. Também estão disponíveis filtros de gênero e geográficos e há um tradutor de mensagens. Você não sentirá muita diferença se comparar com o OmeTV.

— este é um serviço concorrente extremamente parecido com o OmeTV, até mesmo visualmente. Também estão disponíveis filtros de gênero e geográficos e há um tradutor de mensagens. Você não sentirá muita diferença se comparar com o OmeTV. Hiyak — uma alternativa ao Omegle com opções de pesquisa bastante flexíveis e um forte foco na segurança. De acordo com os seus desenvolvedores, não há conteúdo adulto, spam, golpes e afins. Todas as informações pessoais dos usuários estão sob um sistema de proteção confiável.

— uma alternativa ao Omegle com opções de pesquisa bastante flexíveis e um forte foco na segurança. De acordo com os seus desenvolvedores, não há conteúdo adulto, spam, golpes e afins. Todas as informações pessoais dos usuários estão sob um sistema de proteção confiável. FunYo — outro bate-papo aleatório popular cuja principal característica é a presença de um bate-papo por vídeo separado para gays. Mas há também uma seção para pessoas com a orientação sexual tradicional, então o FunYo é um bate-papo por vídeo aleatório universal.

Como você pode ver, a escolha é bastante grande. Ao mesmo tempo, as funcionalidades básicas dos bate-papos por vídeo estão disponíveis gratuitamente ou por uma taxa nominal. Portanto, mesmo o uso de recursos premium definitivamente não será um golpe para o seu orçamento. Tentar Omegle Brasil, você vai gostar!

Resumindo

Depois de ler este artigo, você poderá pensar que estamos tentando desencorajá-lo completamente de usar aplicativos de namoro. Na verdade, este não é o caso. Nosso objetivo é falar sobre os princípios do namoro moderno e sobre as “armadilhas” que ele esconde.

Mas isso não significa que seja impossível encontrar seu amor em sites como o Tinder ou o Hinge. É possível. Além disso, existem muitas histórias verdadeiras sobre como as pessoas se conheceram em sites de namoro e construíram fortes relacionamentos. Então experimente! Use diferentes sites de namoro, explore suas funcionalidades, descubra o Omegle e suas alternativas. As oportunidades para conhecer novas pessoas interessantes são simplesmente infinitas. A única questão é como você usa essas oportunidades!