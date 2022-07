Embora seja uma aposta para diversas operadoras de Telecom, Americana ainda apresenta índices de satisfação popular intermediários em relação à banda larga. É o que aponta a recente pesquisa do Minha Conexão, plataforma responsável por testes gratuitos de velocidade de internet, que traz informações inéditas sobre o serviço na região. Segundo o site, a média geral de satisfação dos consumidores no município é apenas de 3, na escala de 0 a 5 proposta pela ferramenta.

O estudo teve como base os mais de 12.700 testes de velocidade registrados pelos usuários entre fevereiro e maio deste ano somente em Americana. Vale lembrar que, ao final da conferência da qualidade de internet, os internautas costumam avaliar o trabalho dos provedores conforme indicado pelo velocímetro do Minha Conexão. Ao oferecer um compilado dos dados, o objetivo da pesquisa é oferecer aos consumidores informações atuais e imparciais sobre a qualidade da internet na cidade paulista.

Provedores mais populares

No quesito número de testes, os provedores de maior destaque durante o período foram a Claro, que deteve 43,3% do total de medições da pesquisa, a Vivo, com 32,4%, A Desktop, com 7,9%, e a ByteWeb, com 4,6%. Apesar das companhias nacionais apresentarem maior volume de testes na pesquisa, provedores regionais como a Tec Plus e ZM Telecom obtiveram altos índices de satisfação entre os consumidores da cidade, com notas médias máximas (5).

Médias de download, upload e ping

Dos nomes acima, quem apresentou a média de velocidade de download mais alta foi a Vivo, com 114 MB/s, enquanto a ByteWeb registrou a pior média, com 62,7 MB/s. A Desktop foi considerada a melhor em média de velocidade de upload, com 81,2 MB/s, seguida pela Vivo, que garantiu 79,6 MB/s. Com valores girando em torno de 26 a 31 ms, a média de ping (latência) entre as quatro foi de 30 ms.

Sobre o Minha Conexão

Disponível nas versões web e mobile, o Minha Conexão é hoje um dos maiores medidores de velocidade de internet do país. O velocímetro, que conta com mais de seis milhões de acessos mensais, permite que os usuários avaliem gratuitamente informações importantes sobre a qualidade de suas conexões, como o ping (latência), velocidade de download e velocidade de upload. Desde 2020, o site é mantido pelo Melhor Plano, plataforma especializada na comparação imparcial de planos de telefonia e internet no Brasil.