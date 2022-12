Uma pesquisa inédita feita pela Smilink, principal healthtech do setor odontológico do país, revelou que 66% dos entrevistados preferem utilizar alinhadores transparentes produzidos no Brasil. Participaram do levantamento um pouco mais de 1.000 pessoas que já realizaram algum tratamento ortodôntico estético e que moram em estados da região Sudeste.

De acordo com Pablo Inones, COO da Smilink, o resultado reforça a credibilidade que as empresas nacionais alcançaram perante os consumidores. “O levantamento mostra claramente que os alinhadores desenvolvidos no país possuem um nível de confiança extremamente alto, enquanto somente 18% dos participantes revelaram que fazem questão de uma marca estrangeira. Isso, sem dúvida, é um enorme trunfo para as empresas brasileiras do setor”, explica Pablo Inones, COO da Smilink.

Apesar de valorizar a fabricação nacional dos alinhadores, 57% dos entrevistados destacam a importância das marcas usarem materiais importados na confecção dos produtos. “A partir dessa informação, podemos concluir que a utilização de componentes fabricados no exterior são relevantes para a percepção de qualidade dos brasileiros. Ou seja, é necessário que o produto seja fabricado aqui, mas ao mesmo tempo precisa contar com a tecnologia e os melhores itens disponíveis no mundo”, argumenta o executivo.

Valor do tratamento

Além da questão sobre a produção dos alinhadores transparentes, o estudo constatou que 52,3% dos participantes priorizam economizar dinheiro ao adquirir o produto. “Com o número de opções de tratamentos ortodônticos estéticos crescendo no País, as pessoas devem continuar levando as melhores condições comerciais na hora de fechar negócio”, avalia Inones.

O levantamento também identificou que 82,7% dos entrevistados pesquisam muito antes de decidir contratar um tratamento via alinhadores transparentes. Além dessa consulta, a confiança na marca também foi apontada por 79% como um dos fatores decisivos para a escolha do produto.

Outro dado curioso do estudo revelou que 84,3% dos entrevistados ainda preferem contratar um tratamento via alinhadores transparentes diretamente com dentistas. Porém, como a questão era de múltiplas respostas, 24,7% também se sentem confortáveis em fechar negócios pelo celular, enquanto 21,6% optam pelo computador. “O número crescente de consumidores dispostos a contratar esse serviço pela internet é reflexo da transformação digital impulsionada pela pandemia. Sem dúvida, esse índice tende a crescer ainda mais nos próximos anos”, finaliza Inones.

Sobre a Smilink

A Smilink é uma das principais healthtechs do setor odontológico do país. com uma tecnologia proprietária e inovadora, a startup disponibiliza expertise em planejar casos com um tratamento acessível por meio de seus alinhadores transparentes. Rápido e eficaz em relação ao método tradicional, o serviço oferecido pela empresa é capaz de detectar os movimentos exatos que precisam ser realizados em cada um dos dentes do paciente. grande parte desta jornada é feita via aplicativo, com entrega híbrida e inteligente, que se adequa à rotina dos clientes. Criada em 2018, a startup conta atualmente com uma equipe robusta de ortodontistas parceiros em todo o Brasil. Desde agosto de 2021, a Smilink é parte do Straumann Group, empresa suíça líder global em odontologia estética.