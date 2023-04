Pesquisa do Procon aponta variação no preço do bacalhau de até 43,41%

O Procon de Americana realizou, nesta segunda-feira (3), pesquisa de preços de bacalhau, sardinha e merluza, pratos tradicionais na mesa dos brasileiros na Sexta-Feira Santa. Os fiscais visitaram seis supermercados e duas peixarias do Mercado Municipal.

O preço do bacalhau inteiro salgado Ling tem uma variação de 43,41%, podendo ser encontrado por valores que vão de R$ 59,90 a R$ 85,90.

Já o quilo da sardinha inteira pode ser encontrado por R$ 18,63 a R$ 26,23, uma variação de 40,79%; e o quilo da merluza varia de R$ 32,38 a R$ 52,00, variação de 38,97%.

“Trata-se de um comparativo de preços para que o consumidor possa se orientar na hora das compras e optar pelo produto do seu interesse com o menor preço”, disse o diretor do Procon, Estevão Luis Cardoso Pavan.

Pavan ressaltou, ainda, que alguns estabelecimentos vendem a sardinha e a merluza em pacotes com 800 gramas. Mas a pesquisa do Procon levou em consideração o preço pelo quilo dos produtos. Quanto ao bacalhau, a pesquisa focou no peixe que é vendido inteiro, salgado e descongelado, e não aquele que é vendido em lascas ou mesmo o lombo. “O bacalhau pode até vir cortado e embalado, mas é aquele tradicional, não resfriado e vendido inteiro”, concluiu.

O Procon de Americana funciona no prédio da Prefeitura, na Avenida Brasil, nº 85. O telefone para contato é o (19) 3475-9008.

