Pesquisas recentes do Instituto Gallup mostram claramente que a grande maioria das pessoas que pedem demissão (84%) é por motivo de problema de relacionamento com o gestor/a direto. Isso mostra que está faltando soft skills no ambiente de trabalho de ambos os lados!

Outra pesquisa do Google revela que uma equipe eficiente e de alta performance tem como característica um clima de segurança psicológica que rege as interações.

Diana Bonar, especialista em gestão de conflitos e de CNV (Comunicação Não Violenta), explica que na prática isso significa que as pessoas que compõe essa equipe conseguem discordar sem brigar, conseguem expor seus pensamentos sem serem julgadas.

“Por isso, o grupo tem o foco na solução e não em achar culpados. Ou seja, são pessoas com habilidades para gerir suas diferenças e conflitos de forma assertiva e empática, que por sua vez, traz muitos impactos positivos em todo ambiente de trabalho”, diz a especialista em CNV”, analisa a expert no assunto.

Dá para iniciar e conduzir uma conversa importante com dicas cinco dicas preciosas da Diana. Confira:

Nunca comece dizendo quem está certo ou errado. Mesmo que você pense que o errado é o outro, não verbalize isso. Porque para ele o errado é você. Busque ouvir a história do outro, compreender suas percepções e motivações de forma mais neutra. Mantenha um estado de espírito de genuína curiosidade e você terá a oportunidade de transformar essa conversa difícil em conversa de aprendizado. E lembre-se que ouvir não significa concordar. Revele qual é a sua intenção com a conversa. Pessoas em conflito tendem a atribuir má intenção ao outro. Ou seja, se o outro achar que você está mal intencionado a possibilidade da conversa começar de forma reativa ou defensiva é muito grande. Então, logo de início deixe claro suas boas intenções. Mostre que você se importa com a pessoa. Mesmo que no momento você esteja frustrado ou com raiva, mostrar apreço verdadeiro pelo outro contribui para uma conversa mais franca. Revele o impacto que a atitude do outro teve em você, mas sem ataca-lo. Se você ficou chateado, surpreso ou triste é melhor você dizer isso do que “revirar os olhos” e aumentar a chance de ataque do outro lado.

“Se é difícil e você quer ter essa conversa é porque algo importa para você! Busque ter clareza do que é e comunique isso para outra pessoa. Lembre-se: ela também tem sentimentos desafiadores e suas dificuldades em lidar com conflito como você”, finaliza Diana.