O Sem Parar, empresa do Grupo Fleetcor e líder de pagamento automático, realizou uma pesquisa com parte de sua base de clientes da cidade de São Paulo para entender o tráfego de veículos dentro do estado. O resultado, que possui confiabilidade estatística, mostrou que 94% das pessoas que irão viajar nas festas de fim de ano utilizarão seus veículos, comportamento que projeta um alto fluxo nas vias estaduais neste fim de ano.

A pesquisa também aponta os destinos escolhidos pelos paulistanos: litoral e interior paulista lideram a preferência, com 37% e 35%, respectivamente. Um grupo menor de 25% optou por outros estados, com destaque para Minas Gerais e Rio de Janeiro. Apenas 2% afirmou que passará esse período no exterior. Com relação às datas escolhidas para pegar a estrada, 34% viajarão no Natal e Ano Novo, enquanto 32% escolheram se deslocar apenas no Ano Novo.

Na contramão do que muitos imaginavam, a possibilidade do trabalho remoto não influenciou no comportamento das viagens de fim de ano para 71% das pessoas.

Já em relação às pessoas que disseram que não viajarão, 42% dos motoristas preferem viajar fora da temporada e 20% têm compromisso na cidade.

Apesar da fama dos brasileiros decidirem tudo de última hora, 48% dos entrevistados que irão viajar afirmaram ter planejado suas viagens há mais de dois meses. 28% disseram que se planejaram há um mês e 24% decidiram pegar a estrada nos últimos 15 dias.

Celebração entre família e amigos

O fim de todas as restrições impostas pela pandemia nos anos anteriores já indica mudanças. Na hora de brindar o Natal e a passagem do ano, 79% dos entrevistados que irão viajar dizem que estarão ao lado da família; 15% com seus parceiros e 5% estarão entre amigos. Apenas 2% dos entrevistados afirmaram que passarão as datas sozinhos.

A pesquisa foi realizada entre 16 e 21 de dezembro, com clientes do Sem Parar da cidade de São Paulo, e coletou dados aleatoriamente de mais de 1050 respondentes.