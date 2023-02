Peso nos ombros e as complicações futuras

Peso extra. Volta às aulas reforça recomendações pro uso de mochilas

As aulas estão de volta e a mochila se torna item básico da rotina. Nos acessórios das crianças e adolescentes, cadernos, estojos, livros e outros materiais. Para quem cursa faculdade, além de tudo isso, há série de outras coisas necessárias para passar o dia, já que muitos vão estudar antes ou após o trabalho. Seja qual for a situação, o resultado são bolsas pesadas, sobrecarregando os ombros, trazendo dores e a possibilidade de lesões futuras, como tendinites e bursites.

O presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBCOC), Sandro da Silva Reginaldo, explica que o peso máximo a ser carregado pelos estudantes é de até 10% do seu peso corporal e que o uso inadequado da mochila pode ocasionar desconfortos, distensões musculares e alterações posturais. “Carregar uma bolsa pesada pode causar espasmos e o enrijecimento do músculo trapézio, localizado acima dos ombros, além da possibilidade de afetar os músculos que vão do ombro até a base do pescoço, o que pode deixar a parte superior da coluna, ombros e pescoço bastante doloridos e rígidos”, fala.

O médico salienta que até as mochilas com rodinhas podem trazer problemas, se puxadas de maneira incorreta, pois a haste precisa ter uma altura adequada e, ainda assim, o peso também deve ser equilibrado.

Um ponto importante a ser lembrado é que a mochila jamais deve ser utilizada em um ombro só, porque desequilibra a distribuição do peso. “Isso faz com que os músculos do ombro, principalmente o músculo trapézio, aumentem, ficando um ombro mais alto que o outro. A sobrecarga crônica dos músculos em um lado o força a se desenvolver mais do que o outro”, pontua.

A indicação é que as tiras devem ser preferencialmente acolchoadas e ajustadas de forma que a mochila fique rente ao corpo. Outra recomendação é dar preferência para mochilas com poucos bolsos, para evitar carregar mais coisas que, muitas vezes, são desnecessárias. Usar bolsas transpassadas também ajuda a distribuir melhor o peso pelo corpo, destaca o médico.

“O ombro é uma das articulações mais complexas do corpo e muito importante para a realização de diversos movimentos com os braços, então, é essencial cuidar bem dele. A qualquer sensação de dor insistente ou dificuldade de movimento, procure um especialista em ombro para o diagnóstico e tratamento corretos, a fim de evitar problemas crônicos”, conclui.