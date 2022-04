Uma motocicleta adulterada foi apreendida pela Polícia Militar, na manhã desta quarta-feira, após uma perseguição que contou com o auxílio do helicóptero águia da corporação. A ação teve início na Rua Ten Cel José Gabriel de O. e Souza, no bairro Parque Zabani, em Santa Bárbara d’Oeste.

O veículo, uma motocicleta Honda, CB300, na cor preta, sem as placas de identificação, estava sendo conduzido por um indivíduo que, ao notar a presença das viaturas, demonstrou inquietação, acelerando a moto. A equipe tentou realizar a abordagem, sem êxito, momento em que o indivíduo empreendeu fuga sentido ao bairro Santa Fé, até chegar à Rua Thiago A. Santos, onde abandonou a motocicleta e seguiu em direção à área de mata.

O indivíduo foi acompanhado a pé, porém foi perdido de vista. Compareceu no apoio a equipe do Águia 20, onde foram realizadas buscas na área, não obtendo êxito. Verificada a motocicleta, foi constatado que não havia nenhum sinal de identificação veicular, tendo seu chassi e número de motor suprimido, e aparentava ter sido pintada de preta, sendo que sua cor original seria amarela. Motocicleta apresentada ao 2° DP, onde foi apreendida.