Pernas da Paolla Oliveira. Veja 5 exercícios

Paolla Oliveira: exercícios que vão ajudar a ter pernas torneadas como as da atriz



A atriz Paolla Oliveira sempre rouba a cena nos períodos que envolvem verão e carnaval. É que ela sempre exibe um corpo belíssimo e com um detalhe que não passa despercebido: as coxas torneadas.De acordo com a personal trainer Joicy Maromba, cinco exercícios podem ajudar e muito quem deseja os “pernões” da atriz.

“Os cinco principais exercícios que super trabalham o quadríceps são agachamento, afundo, sumô ou agachamento sumô, leg press e cadeira extensora”, disse.Mas ao contrário do que muita gente pensa, os treinos sozinhos não conseguem mudar completamente um corpo. “Uma boa alimentação mais rica em nutrientes como proteína, carboidratos, frutas, hortaliças e evitando industrializados como refrigerante e açúcar também são essenciais para um corpo como o da Paola”, explicou a profissional.Um outro detalhe, com certeza, é a constância. “Ela pratica atividade física no mínimo cinco vezes na semana. Nos treinos de inferiores nunca pode faltar os cinco exercícios principais que citei acima”, pontuou Joicy. Conforme a personal, o agachamento é o considerado um dos exercícios mundiais de treino de inferior, não pode faltar de jeito nenhum no treino de perna, pois, ele trabalha tanto o quadríceps quanto posteriores, interno de coxa e é um excelente exercício para hipertrofia da perna”, afirmou. Maromba também contou que o afundo vai trabalhar quadríceps, glúteos, posteriores e vai deixar a perna mais definida, mais bonita. O agachamento sumô é um exercício que trabalha muito o interno de coxa, que é aquela parte que é mais flácida na mulher. “Ele vai deixar o bumbum mais redondinho também e vai ajudar na tonificação.” Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal) E o leg press é um exercício muito utilizado em academias devido a possibilidade de você ter uma grande sobrecarga, ajudando ainda mais no ganho de massa muscular do quadríceps e aumentando o volume muscular”, explicou. Por fim, a cadeira extensora. “A cadeira que vai dar aquela pincelada final no quadríceps. É ela que é responsável por deixar aquela definição mais aparente na lateral do do quadríceps. A cadeira é como se fosse a cereja do bolo do exercício físico para os membros inferiores”, finalizou.

Sobre Joicy Vanessa



Joicy Vanessa é conhecida nas redes sociais por JoicyMaromba. A mato-grossense hoje está com uma rede social com quase 1 milhão de seguidores. Formada em Educação Física, a profissional trabalha como personal trainer a 11 anos e tem alunos on-line em pelo menos 27 países.