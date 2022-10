No reality A Fazenda 2022, Deolane Bezerra e Deborah Albuquerque protagonizaram uma briga por causa da limpeza da cozinha. Deolane, chamou atenção de Deborah por utilizar o pano de prato para secar a louça. Quem estava com a razão? A professora Daniéli Chela, que ministra o curso de Limpeza de Cozinha na Fundação de Asseio e Conservação, Serviços Especializados e Facilities (FACOP), esclarece.

“O que a Deborah desconhece é que o pano de prato é um dos grandes vilões em uma cozinha quando utilizado de forma incorreta. Situações em que não é trocado regularmente, quando está úmido e quando está com sujidades representam um risco para a saúde”, alerta.

A professora explica que o fato de o pano de prato permanecer quase sempre úmido e reter gorduras e sujidades por conta do seu uso, pode acarretar a proliferação de bactérias, vírus e fungos. Nesse caso, há uma disseminação desses microrganismos, ou seja, algo que antes não estava contaminado e agora pode vir a ficar por causa de um pano de prato (também chamado de risco de contaminação cruzada).

“Alguns microrganismos como S. aureus, E. coli e coliformes fecais já foram encontrados em pesquisas utilizando panos de prato. Vale ressaltar que esses microrganismos são provenientes de saliva, espirros, microbiota intestinal etc. Além disso, a sua presença pode, consequentemente, comprometer a saúde humana trazendo diversas doenças”, esclarece Daniéli.

Sobre os restaurantes e locais com alimentação coletiva, a professora ensina que é preciso ter padronização na utilização dos panos e também seguir a legislação sanitária vigente. De acordo com a RDC 216/2004, da Anvisa, que dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, não há de forma direta a proibição do uso de pano de prato ou pano não descartável, porém o regulamento cita que a higienização deve ser realizada de modo a minimizar o risco de contaminação do alimento. Desta forma o uso não é recomendado, tendo em vista que:

Após o uso o pano fica com alta umidade.

O pano pode conter contaminação proveniente da manipulação dos alimentos ou das mãos do manipulador, que podem levar ao desenvolvimento de microrganismos.

O pano possui risco de apresentar contaminação cruzada, ou seja, contaminar as superfícies e utensílios que entrarão em contato com ele.

“Para os serviços de alimentação que incluem restaurantes, é recomendado o uso de panos descartáveis para limpeza das superfícies de bancadas, pias e secagem de louças. Também é importante consultar os serviços da vigilância sanitária local, já que cada estado/município tem autonomia para legislar sobre as ações e serviços públicos de saúde, ou seja: seguem as mesmas regras básicas, porém podem conter algumas mais específicas que outras”, alerta.

Cuidados com a higiene do pano de prato em casa:

O ideal é ter no mínimo três panos diferentes na cozinha. Cada um deverá ter a sua função: um para secar mãos, um para secar louça e o outro para a pia (ou utilizar rodo de pia). Utilizar cores diferentes de panos pode auxiliar na padronização e a manter a contaminação longe da sua casa (ex. branco para louça, azul para secar as mãos e amarelo para pia).

Outras dicas também incluem:

Lavar separadamente os panos, não misturar com panos de chão, outras roupas, inclusive roupas íntimas para evitar a propagação dos microrganismos.

Realizar a troca diária, mas a frequência e o costume podem variar de acordo com o uso.

Quando estiver úmido, levar imediatamente para a higienização, não deixar estendido na pia ou fogão, pois constitui um risco devido à possibilidade de conter microrganismos.

Para finalizar, segue o passo a passo para a correta higienização dos panos de prato:

Deixar de molho em desinfetante ou água sanitária (de acordo com orientações do fabricante). Enxaguar Secar Ao final passar o ferro bem quente e guardar em um local limpo.

Se o pano de prato pode representar um perigo, a professora da FACOP explica que deixar a louça secando no escorredor pode ser uma opção segura. “Para que a louça seque mais rapidamente o ideal é enxaguá-la em água o mais quente possível e deixar secar no escorredor”. Para finalizar, Daniéli faz um lembrete: “Não esqueça de lavar também o escorredor pelo menos 1x na semana”.