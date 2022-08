O ex-vereador de Santa Bárbara d’Oeste Cláudio Peressim volta a ser candidato este ano, agora com dobrada a estadual também com uma barbarense. Peressim faz como em 2018 e vem candidato a deputado federal no Patriota, partido que elegeu o novato Felipe Corá como seu vereador em 2020.

Em 2018, Peressim teve 4.336 votos em Santa Bárbara para federal, mas não conseguiu se sair bem dois anos depois para vereador. Eliana Pascon vem como candidata ao cargo de deputada estadual pelo Patriota. Eliana tem 55 anos de idade e Peressim 66.