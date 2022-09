Um homem perdeu o controle do veículo e bateu contra um semáforo na Avenida Iacanga x Izolina Germiniani Rosa, em Americana, na madrugada desta quarta-feira.

Segundo a Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, o condutor informou que transitava pela Av. Iacanga sentido bairro e no cruzamento com a R. Izolina Germiniani Rosa, observou que o semáforo estava no vermelho e freou bruscamente perdendo o controle da direção, colidindo com o poste de sustentação do conjunto semafórico.

O carro era ocupado por duas pessoas. O condutor sofreu ferimentos leves e o passageiro foi socorrido ao PS Afonso Ramos com dores no peito.