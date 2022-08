Um motorista perdeu o controle do carro e bateu no poste na tarde desta quinta-feira em Santa Bárbara D Oeste. A ocorrência de Acidente de Transito com vitima foi atendida por volta das 15:15h na Av. Pref. Isaías Herminio Romano, s/n

Histórico: O Corpo de Bombeiros foi acionado para acidente de trânsito com vitima(carro x poste)

Pelo local vitima já fora do veiculo com escoriações nos membros superiores, realizado procedimentos de APH e conduzida a vítima até o PS do Hospital Afonso Ramos.