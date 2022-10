A Síndrome do Pensamento Acelerado é uma alteração, identificada por Augusto Cury, onde a mente fica repleta de pensamentos, estando completamente cheia durante todo o tempo em que a pessoa está acordada, o que dificulta a concentração, aumenta a ansiedade e desgasta a saúde física e mental. Assim, o problema . desta síndrome não está relacionado com o conteúdo dos pensamentos, que geralmente são interessantes, cultos e positivos, mas sim com a sua quantidade e a velocidade com que acontecem dentro do cérebro.

Normalmente, esta síndrome surge em pessoas que precisam se manter constantemente atentas, produtivas e sob pressão e, por isso, é comum em executivos, profissionais de saúde, escritores, professores e jornalistas. No entanto, tem se observado que até mesmo as crianças têm demonstrado essa síndrome.

Diante desses aumentos de casos, tratamentos não alopáticos, como a cannabis medicinal, se tornaram uma solução viável e promissora aos pacientes. Estudo feito pelo Hospital das Clínicas da USP com profissionais da saúde da linha de frente da Covid mostra que o canabidiol (CBD) reduziu em cerca de 60% os sintomas da ansiedade, depressão e burnout. A substância já está sendo considerada um medicamento eficaz e com poucos efeitos colaterais em comparação com os medicamentos tradicionais.

O CBDé um óleo extraído da Cannabis sativa com ação terapêutica no tratamento de diversas doenças, inclusive psiquiátricas. Ele atua no sistema nervoso central e não possui propriedades psicoativas e nem efeitos colaterais relevantes.