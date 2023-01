Peneira do Rio Branco tem 80 no 1o dia

Tigre atraiu jovens na 1a peneira do ano

O primeiro dia de avaliação (peneira), na manhã desta terça-feira (24), no Rio Branco, recebeu 80 jovens nascidos entre 2002 e 2003 para a disputa de uma vaga no grupo que disputará o Campeonato Paulista Sub 23 – Segunda Divisão. Sob o olhar da comissão técnica do Tigre, os garotos tiveram em média 30 minutos para mostrar ao técnico Marcus Grippi seu talento. Amanhã, a avaliação recebe jogadores nascidos entre 2000 e 2001.

Em busca de um sonho, os garotos, em sua maioria, são de Americana e Santa Bárbara d’Oeste, mas alguns enfrentaram horas de viagem até a casa do Tigre.

Caio Pereira, 20 anos, saiu do Rio de Janeiro, enfrentou mais de 7 horas de viagem de ônibus, chegou em Americana na noite de ontem. Pereira fez a base no Tigres do Brasil e Duque de Caxias, ambos do Rio de Janeiro. “Estou ansioso pela peneira, vim com a cara e a coragem, fico aqui mais quatro dias e volto pra casa”, disse.

Patrick Rodrigues, 18 anos, após saber da peneira através de conhecidos, saiu de Santos com destino ao Décio Vitta. “A expectativa é das melhores possível, vou dar minha vida, fiz minha base no Atibaia e estou na busca”, comentou.

“Acredito que todo o período é valido para dar oportunidade para os garotos da região, seguramos 13 para continuar os testes nos próximos dias de avaliação”, comentou Marcus Grippi, técnico do Rio Branco.

Os aprovados serão conhecidos até o final desta semana. A avaliação contou com o apoia da equipe Roland Ambulâncias.

