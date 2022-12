Nos pênaltis, o time de futebol do Brasil caiu nas quartas de final da Copa do Mundo. O algoz deste ano foi a Croácia, atual vice campeã do Mundo. Os croatas repetem 2018 (Rússia) e mais uma vez avançam nas disputas por pênaltis.

O gol do Brasil foi anotado por Neymar no minuto final do primeiro tempo da prorrogação. O jogo ia bem para os brasileiros, mas aos 16′ do segundo tempo da prorrogação Petkovic empatou a partida, que foi para os pênaltis. Rodrygo e Marquinhos perderam as suas cobranças e o placar final foi 4-2 para os europeus.

A partida das semifinais acontece na terça-feira às 16h.