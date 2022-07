O presidente da Câmara de Nova Odessa, Elvis Pelé (PSDB), conquistou R$ 300 mil para o investimento no custeio da saúde pública de Nova Odessa. O recurso foi conquistado por meio de emenda apresentada pelo deputado estadual Heni Ozi Cukier. De acordo com o presidente, a solicitação foi feita no início do ano, quando assessores do deputado estiveram na Câmara de Nova Odessa. “Apontamos a necessidade do investimento em saúde porque essa é uma área onde a demanda é constante. Só posso agradecer ao empenho do deputado e dizer que, com certeza, esse recurso será empregado em melhorias para o atendimento da população de nossa cidade”, afirmou Pelé.

Em ofício encaminhado ao presidente, o deputado, conhecido como Professor HOC, informa que empenhou esforços junto ao Governo do Estado para garantir a liberação dos R$ 300 mil e que “a destinação da verba está em vias de ser efetivada”. Pelé ressaltou que, com esta liberação, já soma R$ 1,7 milhão em recursos de emendas conquistados para a cidade neste mandato. O deputado federal Vanderlei Macris encaminhou R$ 400 mil em emenda intermediada por Pelé e pelos vereadores Oseias Domingos Jorge, Paulo Henrique Bicho, Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin, Levi Tosta e Wagner Morais.

O deputado estadual Barros Munhoz viabilizou R$ 500 mil em recursos estaduais destinados à iluminação da Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg, também com apoio do vereador Wagner Morais. Outros R$ 500 mil foram intermediados pelo advogado Israel Alexandre, também junto ao Governo do Estado, para iluminação e reforma do campo da Vila Azenha.